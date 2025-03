No, no hay zombis en el cementerio de Derio

Un post publicado por los Bomberos de Bizkaia esta tarde sobre una persona que pedía ayuda en el cementerio de Derio para salir de una tumba ha agitado la red social X con comentarios y bromas de muchos usuarios, a lo que los bomberos han respondido con humor, aclarando lo ocurrido.

publicado: 08/03/2025 18:15 (UTC+1)

última actualización: 08/03/2025 18:17 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Ez, ez dago zonbirik Derioko hilerrian

Una publicación de los Bomberos de Bizkaia en la red social X saltaba las alarmas a primera hora de esta tarde. El post decía lo siguiente: "Petición de ayuda a persona en el interior de una tumba para salir, en el cementerio de Derio".

Los comentarios y bromas de los usuarios no tardaban en llegar. Algunos dudaban de la existencia de zombis en el cementerio de Derio, mientras que, sin salir de su asombro, más de uno bromeaba con comentarios como: "Los vascos si no es para ganar no juegan al escondite", "No estaba muerto, estaba de parranda" o "Le habéis jodido la siesta".

Y es que a pesar de que no se trataba de que algún muerto viviente anduviese pidiendo auxilio, si ha habido que lamentar la caída de una persona a una tumba.

El incidente ha obligado a movilizar a los Bomberos de Bizkaia, aunque al final no han tenido que intervenir, tras una llamada que han recibido los servicios de emergencia pasadas las 14:00 horas. Al parecer, el hombre que ha caído dentro es un trabajador que ha sido rescatado poco después.

Tras el revuelo generado por la publicación e intentando aclarar lo ocurrido con un toque de humor, los Bomberos de Bizkaia publicaban horas después otro post: