El capitán del Prestige admite que detectó la corrosión del tanque

13/11/2012

Apostolos Mangouras ha alegado su edad para no responder a todos los abogados personados en la causa. Solo contestará a las preguntas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la defensa, según su letrado.

El capitán del petrolero 'Prestige', Apostolos Mangouras, ha admitido durante su declaración en el juicio del caso Prestige, que detectó "corrosión" en los tanques de lastre del buque dos meses antes del siniestro marítimo. Sin embargo, ha descartado que hubiese "rotura".

Este martes se ha reanudado el juicio del caso Prestige con la declaración de Mangouras. A preguntas de la Fiscalía, Mangouras, que estuvo al frente del 'Prestige' como capitán en tres ocasiones, ha precisado que él no está "capacitado" para determinar el grado de corrosión que podían tener los tanques de lastre.

Asimismo, ha indicado que él no participaba en las revisiones del barco: "No tenía nada que ver conmigo". Preguntado por qué en una de ellas el inspector no supervisó los tanques, el capitán ha indicado que "tenía que verlos", pero que no le pidieron que los vaciase para poder inspeccionarlos.

Por otra parte, ha asegurado desconocer que el petrolero tenía prohibido operar en más de una decena de puertos, entre ellos Estados Unidos, Cuba, Líbano, Finlandia o Dinamarca: "Durante mi servicio en el barco no llegamos a estos países".





Alega su edad para responder preguntas



También contestará a los letrados de las entidades consideradas responsables civiles, la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac).