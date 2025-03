Será noticia: Athletic-Roma y Man United-Real, ordenador cuántico en Donostia y reunión entre EE. UU. y Rusia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.

EITB MEDIA

publicado: 13/03/2025 07:38 (UTC+1)

última actualización: 13/03/2025 07:52 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Athletic-Erroma eta Man United-Reala, ordenagailu kuantikoa Donostian eta AEB-Errusia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 13 de marzo de 2025:

- Athletic vs. Roma y Manchester United vs. Real Sociedad: El Athletic y la Real Sociedad afrontan este jueves el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, con el pase a cuartos de final en juego. El primero en saltar al terreno de juego será el equipo rojiblanco, ya que recibe a la Roma en San Mamés, en un partido que comenzará a las 18:45 horas. El equipo txuri-urdin, visitará al Manchester United en Old Trafford, a partir de las 21:00 horas.

- Ordenador cuántico en Donostia: El presidente del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, cierra su viaje oficial a Estados Unidos con una visita a la empresa IBM en Nueva York y una visita a la Euzko Etxea de Nueva York, para reunirse con la comunidad vasca de la Gran Manzana.

- Reunión entre EE. UU. y Rusia: Una delegación de Estados Unidos viaja a Rusia para explicar de primera mano la oferta de alto el fuego de 30 días en Ucrania, que ya ha sido aceptada por Volodimir Zelenski.