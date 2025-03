La acusación asegura que la escuela de surf era para el monitor una excusa para satisfacer sus deseos sexuales

"Ningún otro contexto le posibilitaba esta opción", ha recalcado la letrada de las víctimas durante la presentación de su informe final ante el tribunal, en la décima y última sesión del juicio por estos hechos que se sigue desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.

La acusación particular que representa a diez de las once víctimas del monitor de surf de Hondarribia acusado de agredir sexualmente a estos niños ha asegurado este viernes que la escuela del acusado era "una excusa para poder estar con menores de edad y poder satisfacer sus deseos sexuales" con ellos.

"Ningún otro contexto le posibilitaba esta opción", ha recalcado la letrada de las víctimas durante la presentación de su informe final ante el tribunal, en la décima y última sesión del juicio por estos hechos que se sigue desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.

"Sabía perfectamente qué mecanismo tenía que desarrollar: un contexto de seguridad tanto para cometer sus macabros actos como para doblegar la voluntad de los menores hasta dejarles sin salida", ha insistido la abogada, al tiempo que ha criticado la "conducta depredadora sexual" y los actos "deleznables" y "macabros" del inculpado hacia los menores "buscando la más absoluta impunidad".

"Creó el contexto, a modo de tapadera, una escuela de surf, se ganó la confianza de los padres y se garantizó la sumisión de los menores a sus deseos a través de la manipulación absoluta de todos y cada uno de ellos", ha enumerado la letrada, quien ha dicho que los menores tan sólo eran "el producto para esa fábrica que creó de forma muy consciente" con el fin de "satisfacer sus deseos sexuales".

Violencia psicológica

Ha opinado además que el acusado "sabía a la perfección que la agresión física para lograr sus objetivos sexuales no era una herramienta optima" y optó por ello por "la violencia psicológica".

Ha descrito a las víctimas como "buenos niños, ingenuos, sin maldad, con mucho miedo, vergüenza, temor y muy impresionables", unas personas "confiadas, inocentes y con la absoluta convicción de que su monitor de surf jamás les podría hacer algo malo" ya que para ellos era "como un familiar" y "un referente que no les iba a hacer sufrir".

"Ni lo esperaban, ni se lo imaginaban ni lo contemplaban porque eran niños", ha recalcado, antes de recordar que en la escuela de surf no había alumnos mayores de 18 años, porque cualquier adulto "se habría alertado de lo que estaba pasando allí".

Asimismo, la acusadora ha opinado que los más de 4200 archivos de pornografía infantil encontrados en el ordenador del encausado eran de su propiedad, en contra de la versión del monitor.

Venganza y escarmiento

Por su parte, la abogada de la defensa ha mantenido en su informe la inocencia de su cliente y la versión expuesta por el acusado durante el juicio, según la cual las denuncias de las víctimas responden a un intento de "venganza y escarmiento" que quieren darle en grupo, después de "haber hablado mal" de una de las familias de sus alumnos en presencia de otros menores.

La defensa ha señalado asimismo que "no hay ninguna prueba acreditada" de los abusos sexuales denunciados por los menores, y ha opinado que "no resulta creíble" que, de haberse producido estas situaciones, las víctimas no lo hubieran parado y siguieran acudiendo a las clases de surf y campamentos que organizaba el inculpado cuando no tenían la obligación de ir a ellos.

Esta abogada ha explicado además que su patrocinado es una persona "cariñosa y sensible", que mantenía una relación de amistad con sus alumnos, "lejos de la imagen que se quiere proyectar de él".

Ha admitido no obstante que en una ocasión el procesado tuvo dos contactos de índole sexual con uno de ellos, pero ha remarcado que fue cuando éste ya era mayor de 16 años y con su consentimiento.

Al término del informe la defensa ha pedido puesta en libertad provisional de su cliente, quien ha rechazado ejercer su derecho a decir la última palabra. Todas las acusaciones se han opuesto a la petición de libertad provisional. El juicio ha quedado así visto para sentencia.