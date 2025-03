Hegoalde sobre ruedas: 8 coches por cada 10 adultos y una transición verde que no arranca

Aunque la movilidad sostenible avanza poco a poco, el coche diésel y los vehículos antiguos siguen siendo los protagonistas en nuestras ciudades y carreteras. La mayoría no cuenta con etiqueta medioambiental.

publicado: 27/03/2025 06:00 (UTC+1)

última actualización: 26/03/2025 20:58 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Hego Euskal Herria, beribilean ibilian: 8 auto 10 helduko, eta martxarik hartu ez duen trantsizio berdea

En Hegoalde hay casi tantos vehículos como personas adultas; por cada habitante mayor de 16 años, hay 0,8 vehículos registrados: una cifra que revela hasta qué punto dependemos del coche para movernos. Desde turismos y motocicletas hasta furgonetas y camiones, el parque móvil de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra muestra una clara apuesta por el transporte privado, tanto para el día a día como para la actividad económica.

Y aunque la movilidad sostenible avanza poco a poco, el coche diésel y los vehículos antiguos siguen siendo los protagonistas en nuestras ciudades y carreteras. La mayoría no cuenta con etiqueta medioambiental, por lo que la transición hacia un modelo más limpio parte de una base muy anclada en el motor de combustión.

El coche, rey de las carreteras

Los turismos siguen siendo el pilar del transporte privado en Hegoalde. En 2023, había más de 1,36 millones de coches registrados, lo que representa casi 7 de cada 10 vehículos (69,45 %). Muy por detrás quedan las motocicletas (10,2 %), furgonetas (6,8 %), camiones (6 %) y ciclomotores (2,8 %).

En números absolutos, Bizkaia lidera el parque móvil de Hegoalde: más de 526.000 turismos, 43.800 furgonetas y 41.600 camiones. Aquí, los coches representan el 72,4 % del total, una proporción superior a la de Álava (71,4 %) y Navarra (67,6 %). En cambio, Gipuzkoa tiene menos peso del turismo (66,2 %), pero más presencia de motocicletas, que suponen un 13,8 % del total.

Viejos, diésel y sin etiqueta: así es el parque móvil que domina en Hegoalde

Bizkaia también es el territorio con más vehículos con distintivo ambiental, aunque eso no significa que la flota sea moderna o eficiente. Más de un tercio (36,6 %) lleva la etiqueta C —la más común entre los coches de gasolina o diésel relativamente recientes—, mientras que un 30,6 % tiene la etiqueta B. Pero el 28,6 % no tiene ningún distintivo.

Una situación similar se da en Álava (30,4 % sin distintivo) y en Gipuzkoa (donde el 39,6 % del parque tiene etiqueta C, el dato más alto de los cuatro territorios). En Navarra, el panorama es más preocupante: un 32,3 % de los vehículos no tiene ninguna etiqueta, el porcentaje más alto de los cuatro territorios.

El diésel aún domina

A pesar de los cambios tecnológicos y del aumento de los coches electrificados, el diésel sigue mandando. En Hegoalde, uno de cada dos vehículos funciona con este tipo de combustible, y resultado de ello es que sólo en la CAV hayan aumentado un 31,4 % el número de gasolineras (+86). Navarra lidera en este aspecto: el 57,9 % del parque es diésel, seguida por Bizkaia (52,7 %), Álava (52,5 %) y Gipuzkoa (50,8 %).

El resto del parque se reparte sobre todo entre los vehículos de gasolina, que oscilan entre el 41 % y el 48 %, según el territorio.

La electrificación avanza... muy lentamente

Por ahora, los vehículos eléctricos o híbridos representan una parte muy pequeña del parque: en ningún territorio superan el 0,7 %. Los que funcionan con gas natural o GLP son aún más minoritarios, siempre por debajo del 0,4 %.

Eso sí, hay señales de cambio: en el último año, casi el 60 % de los turismos nuevos matriculados fueron modelos electrificados (ya sean híbridos o 100 % eléctricos).

Aun así, los desafíos son evidentes. Una parte muy importante del parque sigue formada por vehículos diésel antiguos o sin eficiencia reconocida, lo que supone una barrera importante para la descarbonización del transporte privado en nuestras carreteras y ciudades.

Por ejemplo, teniendo en cuenta las recientes implantaciones por ley de zonas de bajas emisiones en las capitales vascas, en San Sebastián, actualmente, no pueden acceder al centro el % 27 de los vehículos del territorio, y el 26 % de los vehículos donostiarras. Si todo siguiese igual, dentro de tres años, en 2028, cuando empiece la segunda fase, serían más de la mitad (57 %) de los vehículos los que no podrían acceder. Y la situación se repite en todas las capitales y grandes municipios.