Behatokia llama a "desnaturalizar" y denunciar las vulneraciones de los derechos lingüísticos

El Observatorio de los Derechos Lingüísticos ha presentado el informe Situación de los Derechos Lingüísticos 2024, que recoge las quejas, incidentes y deficiencias denunciadas en relación con los derechos lingüísticos en el Teléfono del Euskera.

Olatz Prat | EITB Media

publicado: 03/04/2025 17:54 (UTC+2)

última actualización: 03/04/2025 17:54 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Hizkuntza urraketak “desnaturalizatzeko” eta salatzeko deia egin die Behatokiak herritarrei

Behatokia, el Observatorio de los Derechos Lingüísticos ha presentado este jueves en Bilbao el informe sobre la Situación de los Derechos Lingüísticos 2024. Según dicho informe, en el último año, Behatokia ha recibido 1.206 mensajes a través del Teléfono del Euskera.

De estos, 1112 fueron quejas (el resto fueron mensajes de felicitación o consultas), lo que significa que se han recibido más de tres quejas al día relacionadas con los derechos lingüísticos, siendo la mayoría dirigidas a organismos públicos. En comparación con 2023, el número de quejas ha aumentado, si bien, se quedan lejos de las 1600 quejas de 2016. Sin embargo, advierten que los casos denunciados representan solo una pequeña parte de la realidad, ya que las vulneraciones que los ciudadanos no denuncian a diario son "innumerables".

Este año, las quejas se han dirigido principalmente a los organismos públicos: 68 han sido contra la organismsos del Estado español, Renfe o el Registro Civil, entre otros; las instituciones del Gobierno Vasco han recibido hasta 180 quejas, la mayoría relacionadas con Osakidetza o la Ertzaintza. Según Garbiñe Petriarti, técnica de Behatokia, "la situación en el ámbito de la salud es muy grave en todo el territorio de lengua vasca".

El Gobierno de Navarra ha recibido 109 quejas, mientras que en Iparralde, se constata que el hecho de que el euskera no sea oficial, cierra el camino a que se denuncien vulneraciones.

Sin embargo, según plasma el informe, es evidente que la oficialidad de la lengua no garantiza, de por sí, que se ofrezca atención en euskera en los organismos públicos, ni qué decir en las empresas. Por ello, Behatokia ha hecho un llamamiento a los parlamentos y organismos para que establezcan obligaciones legales en el ámbito socioeconómico relacionadas con el uso del idioma. Según Behatokia, "cada decisión que no se tome desde las instituciones o cada decisión en contra de las garantías tiene consecuencias, no solo en la perpetuación de las actuales vulneraciones, sino también en la falta de igualdad que viven las y los euskaldunes como comunidad lingüística minorizada, así como en su bienestar, su seguridad, su salud, su educación o los cuidados".

Según Agurne Gaubeka, directora de Behatokia, "en 2024 no podemos hablar de mejoría", ya que la supremacía del castellano y el francés sigue siendo evidente y existen barreras tanto orales como escritas para recibir información en euskera o utilizarlo todo el territorio de habla vasca.

Además, ha señalado que, especialmente en el caso de los organismos públicos, se percibe un intento de perpetuar las vulneraciones de los derechos lingüísticos: "Las instituciones siguen impulsando el uso del castellano y el francés, legitimando vacíos legales para no ofrecer atención en euskara en sus respuestas a las quejas recibidas".

Han explicado que se ha vuelto común que las y los ciudadanos tengan que solicitar reiteradamente servicios en euskara, y que, aun habiéndolo solicitado previamente, se les exija cambiar al castellano o al francés, o que tengan que sufrir a retrasos y otros obstáculos por querer expresarse en euskara ante la administración pública.

Según Behatokia, la causa subyacente es "fácilmente identificable" en la mayoría de los casos: "Para garantizar el uso del euskera, es necesario asegurar que la persona en el otro lado tenga conocimiento del idioma". En este sentido, señalan que "las medidas parciales solo contribuyen a cronificar las vulneraciones y obstáculos".

Llamamiento a denunciar

Desde Behatokia enfatizan que solo denunciando se puede lograr que los organismos y empresas actúen. Precisamente, en el informe se recogen ejemplos de entidades que han dado pasos para subsanar o revertir vulneraciones tras recibir quejas: como el Hospital Virgen del Camino de Navarra, la sociedad pública Interbiak de Bizkaia, el servicio y la comunicación de Navarra Arena, o empresas del ámbito privado como Eroski y Forum Sport, entre otros.

Aunque en algunos casos ha habido avances, le obserbatorio considera que, detrás de lo que en los últimos años se ha denominado una ofensiva contra la normalización del euskara, se esconde "la negación de derechos, la falta de reconocimiento de las comunidades lingüísticas, la ausencia de igualdad entre hablantes y el rechazo a las medidas de reparación para las lenguas minorizadas".

Por ello, Behatokia ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía "a sacar a la luz todas aquellas situaciones injustas que reflejan la falta de normalización del euskara. Y, en lugar de aceptar las vulneraciones de derechos, a desnaturalizarlas, problematizarlas y denunciarlas".

Las quejas relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos pueden ser dirigidas a través de la página web euskararentelefonoa.eus o llamando al teléfono 948 146 172.