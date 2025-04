Miles de personas se manifiestan en Donostia contra el negocio de la vivienda

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha advertido de que la solución al problema de la vivienda "no vendrá de la financiación pública del negocio inmobiliario, sino de la lucha organizada por las mejoras efectivas" y la "reducción de los beneficios del sector inmobiliario".

05/04/2025

05/04/2025

Una multitudinaria manifestación convocada por el Sindicato Socialista de Vivienda del País Vasco ha recorrido este sábado a mediodía Donostia-San Sebastián en contra del negocio de la vivienda y en defensa del derecho universal a la vivienda.

Los miles de manifestantes congregados han partido desde el Boulevard con gritos de 'Etxebizitzaren negozioari ez', 'Etxegabetxea gelditu', 'Rentistas y empresarios se llevan mi salario', 'Nativa o extranjera, la misma clase obrera' y 'Frente a la farsa institucional, vivienda gratuita y universal'.

En el mensaje que han leído al término de la manifestación, el Sindicato Socialista de la Vivienda ha lamentado que la vivienda se ha convertido en un factor clave del "empobrecimiento de la clase trabajadora". Según la organización, los precios cada vez más altos, las dificultades para alquilar o comprar y el aumento de los desahucios son síntomas de un problema estructural: "Nuestra miseria es su riqueza", destacan.

El sindicato ha señalado que la crisis de la vivienda afecta a la clase trabajadora, mientras "todo va bien para empresarios y arrendatarios". También alertan sobre la incidencia del problema de la vivienda en colectivos como "jóvenes trabajadores, que no pueden emanciparse" y "personas racializadas y migradas, que combaten la miseria y el racismo inmobiliario".

Karla Pisano, portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda, ha explicado a los medios de comunicación que con la manifestación de hoy han querido destacar dos ideas. Por un lado, el "empeoramiento del problema de la vivienda" en los últimos meses y, en consecuencia, el "aumento de la preocupación social y de las movilizaciones sociales". En este sentido, han señalado que ven "con preocupación" cómo "algunos partidos se aprovechan de estas preocupaciones y movilizaciones para presentar medidas que financian el negocio de la vivienda", muchas veces presentadas como "medidas sociales".

Ha mencionado ejemplos como "las exenciones fiscales para los propietarios" o "la ingente cantidad de dinero público que se está utilizando para iniciar un nuevo ciclo de en la construcción". En este sentido, ha advertido de que "se nos quiere hacer creer que la raíz del problema de la vivienda está en la falta de oferta y que para promover esa oferta hay que financiar el negocio de la vivienda e, incluso, que hay que financiarlo con dinero público", financiación, que según el sindicato, no hace más que empeorar la situación.

Dicho esto, el Sindicato defiende que la solución al problema de la vivienda no vendrá de financiar el negocio de la vivienda, sino de reducir los beneficios de este negocio. "No hay término medio, o se reducen los beneficios, o nuestras condiciones de vida no van a mejorar".

Los miembros del Sindicato de Vivienda consideran que para dar una solución sostenible y universal al problema de la vivienda, es imprescindible la desmercantilización del sector. "La única manera de acabar con el problema de la vivienda es construir una nueva sociedad en la que la vivienda no sea una mercancía y en la que los recursos se planifiquen en función de las necesidades sociales".

También piden la suspensión de todos los desahucios, la rebaja de los precios de la vivienda y el desmantelamiento de las empresas de desocupación, así como medidas efectivas contra la turistificación y una vivienda gratuita y universal de calidad.

Amplio apoyo

La manifestación convocada bajo el lema 'Etxebizitzaren negozioari ez' y 'Enpresari zein politikarien eskutik ez da irtenbiderik etorriko' ('No al negocio de la vivienda' y 'No vendrá ninguna solución de la mano de empresarios y políticos') ha recibido un amplio apoyo en los últimos días.

Más de 20 agentes antirracistas, denunciaron el 29 de marzo el racismo que sufren en el mercado de la vivienda y llamaron a acudir a la manifestación de hoy.

El 31 de marzo, más de 200 trabajadores sociales que trabajan en la intervención social presentaron también un manifiesto en el que denunciaban las consecuencias del recrudecimiento del problema de la vivienda en su sector y, al igual que los anteriores, llamaban a participar en la manifestación.

La Plataforma de Bomberos Antidesahucios de Navarra, en proceso de creación, también se adhirió a la convocatoria de hoy, y durante los últimos días, numerosos agentes del ámbito de la juventud han mostrado también su apoyo a la iniciativa, para denunciar el problema de la emancipación juvenil.