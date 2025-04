El Ayuntamiento donostiarra propone adelantar el cierre de las terrazas y prohibir las estufas al aire libre

El consejo de gobierno municipal ha aprobado hoy la modificación de la ordenanza de 2014, que se abre ahora a las enmiendas de los grupos municipales. La nueva ordenanza podría entrar en vigor en octubre.

publicado: 08/04/2025 13:02 (UTC+2)

última actualización: 08/04/2025 13:10 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Terrazak goizago ixtea eta aire zabaleko estufak debekatzea proposatu du Donostiako Udalak

La Junta de Gobierno local de San Sebastián ha aprobado este martes el nuevo proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo de dominio y de uso público para la hostelería en la ciudad, que actualiza y renueva la actualmente vigente aprobada en 2014, con medidas como adelantar el horario de cierre de las terrazas —entre media hora y una hora, según el tipo de terraza— o prohibir las estufas de gas o eléctricas en las mismas, salvo que sean recintos cerrados.En rueda de prensa en el Consistorio donostiarra, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, acompañado del concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha destacado que durante un proceso "largo" que se ha prolongado "más de seis meses" han tratado de "de adecuar la ordenanza vigente a las nuevas realidades y necesidades".

Según ha explicado, el proceso está "a punto de finalizar" tras meses recogiendo propuestas del sector, vecinos y asociaciones. En total, se han recibido 39 propuestas de carácter general y tres más concretas de asociaciones y entidades como Adegi Hoteles, Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y Parte Zaharrean Bizi.

Tras la aprobación del proyecto se abre un plazo para que los grupos municipales presenten enmiendas que serán valoradas de cara a su incorporación al documento que se llevará a Pleno próximamente. Tras ello, se publicará la Ordenanza en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, donde habrá plazo para la presentación de alegaciones y con todo, se llevará a Pleno de nuevo para su aprobación definitiva, previsiblemente en octubre.

Horarios de cierre, tipos y otras características

El Ayuntamiento donostiarra ha fijado dos calendarios de temporadas para terrazas (anual y estival), y en base a eso se establecerán los horarios. Durante el verano, las terrazas de temporada anual (el 95 % del total) podrán abrir hasta las 23:00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01:00 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivos. El horario de cierre se adelanta, por tanto, media hora. El resto de la temporada el horario de domingo a jueves será hasta las 22:30 horas y hasta las 24:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. En lo que respecta a las terrazas de temporada estival (desde Semana Santa hasta el 15 de octubre), el horario se reduce en una hora, hasta las 23:00 horas de domingo a jueves y hasta las 01:00 horas los viernes, sábados y vísperas de fiesta.

La nueva ordenanza también establece cinco tipos de terraza, en base al espacio disponible en la calle, y se delimita el mobiliario que se puede poner.

Por otro lado, Goia ha anunciado que "quedan prohibidas las estufas de gas o eléctricas, atendiendo a argumentos de emisiones contaminantes a la atmósfera y respeto al medio ambiente". Aquellas terrazas que en la actualidad dispongan del permiso para este tipo de aparatos, podrán seguir usándolos hasta que caduque la licencia, momento en que deberán retirarlos. Tampoco quedan autorizados los carteles en las terrazas con llamadas tipo menú del día, etc.

En lo que respecta a la Parte Vieja, por regla general, no se podrán colocar las terrazas hasta que finalice el proceso de carga y descarga, salvo en la Plaza Sarriegi, Bretxa, Ijentea y Esterlines, ya que en este último caso al desaparecer el ambulatorio el paso de camiones no afecta a la terraza. "No está autorizada la instalación de terrazas en el interior de porches y soportales de la Plaza de la Constitución o Boulevard, espacios que deberán quedar libres", ha señalado Goia.