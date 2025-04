Preguntas y respuestas del apagón: ¿Qué pudo pasar? ¿Cómo se restableció el suministro? ¿Puede volver a pasar?

Todavía se desconoce a ciencia cierta qué motivo el apagón del lunes y quedan aún datos técnicos por analizar. La profesora de Ingeniería Eléctrica de la UPV/EHU, Itziar Zubia, ha explicado algunas cuestiones que ya se manejan. He aquí algunas claves de lo sucedido.

E. G. | EITB MEdia

publicado: 29/04/2025 11:48 (UTC+2)

última actualización: 29/04/2025 12:16 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Itzalaldiaren galde-erantzunak: Zergatik gertatu zen? Nola berrezarri zen hornidura? Aurrerantzean, zer?

El día después del apagón masivo que impactó de lleno a Euskal Herria, aún son muchas las preguntas sin respuesta. Las autoridades siguen sin determinar con claridad qué paso y como se desató el colapso. Las personas expertas en la materia, sin embargo, han ido aclarando las dudas y cuestiones técnicas más relevantes de lo sucedido. Entrevistada en Euskadi Irratia, la profesora de Ingeniería Eléctrica de la UPV/EHU, Itziar Zubia, ha aportado luz ante el apagón masivo. He aquí algunas de las claves:

¿Qué pudo pasar?

Según señaló ayer el Gobierno español, a las 12:33 horas del lunes "desaparecieron súbitamente" 15 gigawatios de la red eléctrica, el equivalente al 60 % de la energía que se estaba consumiendo en ese momento en el Estado.

Zubia ha concretado que la electricidad no puede desaparecer, que se trata tan solo de una forma de hablar. Según ella, "se dejó de crear energía" o en todo caso, "no se pudo distribuir en la red la electricidad generada". La experta en energía ha señalado que el problema con el suministro eléctrico reside en que se ha de producir "en todo momento"; "no se puede almacenar en grandes cantidades", añade. Así, ha explicado que Red Eléctrica cuenta con un centro del control, desde donde emite órdenes, según la demanda energética, de qué generador debe trabajar y cuánta energía debe producir. Este gestor energético está preparado para "situaciones extremas y sobrevenidas", aunque ha matizado que el apagón de este lunes fue un "episodio extraordinario, por sus dimensiones".

La doctora en ingeniería eléctrica cree que ayer "salieron mal muchas de las cosas que podían salir mal". "Creo que no fue un solo error, sino que se acumularon; es como si hubiera sido una gran bola de nieve pendiente abajo", ha explicado.

En sus palabras, la oferta y la demanda eléctrica deben estar "muy igualadas". "Si se desequilibran, el sistema de protección salta y ocurren desconexiones".

Si Europa cuenta con una red conectada entre sí, ¿cómo ocurrió la desconexión?

Red Eléctrica española detectó ayer una "fuerte oscilación del flujo de potencia" acompañado de una pérdida de generación "muy importante". Esta pérdida de generación produjo la desconexión del sistema peninsular español del resto del sistema europeo, es decir, se desconectó la interconexión con Francia.

Zubia no ha podido aclarar este punto, desconoce si esa desconexión fue intencionada o se debió a algún fallo de los sistemas de protección. La experta ha señalado que efectivamente Europa cuenta con redes eléctricas conectadas entre sí, que se "ayudan" en caso necesario, aunque también pueden "compartir errores".

En cualquier caso, ha subrayado que la Península ibérica se quedó "sin generar electricidad, aislada y sin tensión".

¿Hay precedentes del apagón masivo?

No, no de estas dimensiones. Las desconexiones y caídas de electricidad ocurren, aunque suelen estar localizadas y dimensionadas. Según Zubia, cuando la selección española de fútbol masculino ganó el mundial se dio un pico de demanda energética, pero que se solventó adecuadamente.

¿Como se restableció el suministro? ¿Por qué se hizo progresivamente?

El emplazamiento de Euskal Herria, frontera con el Estado francés, ayudó a que la situación se solventará en pocas horas. La experta en energía ha asegurado que, en este tipo de situaciones, con la red totalmente caída, "es muy difícil" poner en marcha las centrales eléctricas. "Normalmente se realiza con las pequeñas, con las hidráulicas y de gas", ha aclarado".

Las autoridades decidieron aprovechar las fronteras norte-sur (Francia y Marruecos) y "emplear la tensión que había en dichos puntos". Es por ese motivo que Gipuzkoa fue uno de los primeros territorios en recuperar la luz.

La recuperación fue progresiva, ya que según explica Zubia, "cuando tienes la red caída es muy complicado ponerla en marcha de golpe; en estos casos existe el riesgo de volver a caer, y se ha de empezar de cero nuevamente". "Se debía proceder con cautela", ha concluido.

Argindar dorre batzuk. EFE

¿Cómo aguantaron operativos los hospitales y las instalaciones críticas?

Gracias a generadores eléctricos. Estos dispositivos funcionan con carburantes, y su tamaño se establece según las necesidades y dimensiones del edificio en cuestión (no es lo mismo un hospital y cualquier otro edificio público). El tamaño determina la producción energética.

Zubia ha explicado que la Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU cuenta con un generador que aporta energía durante dos horas para un tercio del edificio.

¿Puede volver a pasar?

Sí, aunque la experta espera que no sean de "magnitudes tan amplias".

En su opinión, el apagón del 28 de abril "quedará recogido en los libros de ingeniería eléctrica para su estudio".

Itziar Zubia insiste en que este episodio debería valer para aprender a "evitar estos apagones con rapidez". A la ciudadanía, esta experta recomienda "tomárselo con clama y paciencia".