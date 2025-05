Sociedad - Apagón

España y Portugal crean un grupo de trabajo conjunto para identificar las causas del apagón eléctrico

Su objetivo es no sólo averiguar qué ocurrió el lunes, sino adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. Tienen previsto reunirse la semana que viene, un encuentro para el que aún no hay fecha.

Imagen del apagón. Foto: EFE Imagen del apagón. Foto: EFE

publicado: 02/05/2025 15:09 (UTC+2)

última actualización: 02/05/2025 15:11 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Lantalde bat eratu dute Espainiak eta Portugalek itzalaldia zerk eragin zuen argitzeko

España y Portugal han puesto en marcha un grupo de trabajo conjunto para identificar las causas del apagón del pasado lunes 28 de abril, que liderarán la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aegesen, y su homóloga portuguesa, titular de la cartera de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho. En dicho equipo están incluidos los secretarios de Estados de ambos países, y su objetivo es no sólo averiguar qué ocurrió el lunes, sino adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder, indica Transición Ecológica en un comunicado. Tras el acuerdo, Aegesen ha explicado que en la reunión se ha compartido "un espíritu constructivo y se han intercambiado datos para identificar las causas y actuar para que no vuelva a ocurrir"; esta colaboración se inició "desde el primer día", ha destacado la ministra. De lo que se trata, explica la nota, es de mantener una actuación coordinada con relación a la información que debe remitirse a distintos organismos europeos, como la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) o la propia Comisión Europea, para la elaboración de los informes pertinentes. Ambas ministras tienen previsto reunirse la semana que viene, un encuentro para el que aún no hay fecha, así como intensificar los contactos gubernamentales al máximo nivel. Asimismo, está prevista la creación de un grupo de seguimiento específico, "un grupo más formal", liderado también por ambas ministras, en el que también participarán los secretarios de Estado de ambos países.

