Arranca la 18ª temporada del juego en euskera "Egunean Behin"

La nueva temporada del juego de preguntas y respuestas se prolongará durante 10 semanas, hasta el 13 de julio. El patrocinador de esta temporada es la Diputación Foral de Gipuzkoa, para promocionar la campaña "Ipuskoa 1025 - 2025".

publicado: 05/05/2025 10:24 (UTC+2)

última actualización: 05/05/2025 10:39 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Abian da "Egunean Behin" jokoaren 18. denboraldia

Esta pasada madrugada ha comenzado la temporada número 18 del juego de preguntas y respuestas desarrollado en euskera, "Egunean Behin".

Tal y como indica su nombre, el usuario podrá jugar una única partida al día. Para ello, deberá de responder 10 preguntas, tan rápido como pueda. Cuantas más preguntas correctas responda y cuanto antes lo haga, mejor será el resultado.

Como novedad, esta temporada habrá cambios en las reglas de los premios. Para ampliar las posibilidades de las personas participantes, no se repetirán los premiados en los premios semanales y de temporada. Las clasificaciones no variarán, pero si alguien ya ha ganado un premio en alguna semana disputada a partir de 2024 (incluida esta 18ª temporada), el premio se adjudicará al siguiente no ganador en la clasificación.

El patrocinador de esta temporada es la Diputación Foral de Gipuzkoa, para promocionar la campaña "Ipuskoa 1025 - 2025", ya que se cumplen 1000 años del documento que recogió por primera vez por escrito el nombre 'Ipuskoa'.

Además, también habrá patrocinadores semanales como Euskaraldia, Bioterra, Fagor Industrial - Onnera Group, Berria, Jakizu y Kutxa Fundazioa.

El juego "Egunean Behin", que desarrolla la empresa Codesyntax (Eibar) cumplió seis años en marzo, y ya ha anunciado que tendrá continuidad al menos hasta finales de 2025.