El Gobierno francés podría anular la obligatoriedad del etilómetro

02/12/2012

Encontrar y comprar etilómetros sigue siendo una auténtica odisea en Francia. La Policía afirma que no pondrá multas hasta marzo de 2013, y la polémica en torno al tema no ha hecho más que empezar.

Según la ley francesa, el alcoholímetro o etilómetro es obligatorio en todo automóvil que circule por territorio francés. Sin embargo, los etilómetros se agotaron en horas tanto en supermercados como en farmacias, y los ciudadanos franceses se han encontrado con grandes dificultades a la hora de hacerse con uno.

En un principio, y para paliar los efectos de esas dificultades, la Policía anunció que no sancionaría a los conductores que no lo llevaran hasta el mes de noviembre.

Pero llegó noviembre, y seguía siendo difícil encontrar un etilómetro. Por tanto, la Policía decidió posponer una vez más la fecha para empezar a poner multas hasta marzo de 2013. Pero puede que ni siquiera esa fecha llegue a cumplirse, ya que el Gobierno se está planteando anular la ley.

Pero hay un problema: son muchos los que ya han comprado un etilómetro de usar y tirar, y, al final, lo único que van a poder hacer con ellos es lo último, tirarlos.

Una ley de Sarkozy

La obligatoriedad de llevar etilómetro fue una medida impulsada por el Gobierno de Sarkozy, pero al de Hollande no le gusta nada. Los contrarios a la ley alegan que los conductores implicados en accidentes de tráfico y que dan positivo en consumo de alcohol, tienen niveles de alcohol muy superiores a los permitidos, y que a ese nivel no les hace falta ningún alcoholímetro que les diga que no deben conducir.

Sin embargo, hay quienes se oponen a la anulación de la ley porque resta credibilidad a las políticas de seguridad vial y que sería mejor dejar pasar el tiempo para ver cuál es el resultado de la oblogatoriedad de llevar etilómetros.