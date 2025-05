Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak denuncian que el modelo de las txosnas "peligra"

Señalan que los principales obstáculos son la privatización y los trámites administrativos, y han hecho un llamamiento para que "no comercialicen las fiestas". Asimismo, han anunciado un gran acto para el 31 de mayo en el anfiteatro de Miribilla, en Bilbao, “en defensa de las txosnas”.

EITB MEDIA

publicado: 08/05/2025 13:31 (UTC+2)

última actualización: 08/05/2025 14:03 (UTC+2)

A las puertas del verano y a falta de 100 días para que comience la Aste Nagusia de Bilbao, 88 para las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz y 93 para la Aste Nagusia de Donostia-San Sebastián, Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak se han unido y han ofrecido una comparecencia conjunta en Bilbao para presentar la iniciativa "Txosnak arriskuan" (Txosnas en peligro) y advertir de que las "las fiestas, tal y como las conocemos hoy, están en riesgo de desaparecer".

Así, las compañías de las tres capitales han unido fuerzas para reflejar una realidad que ven "cada vez más cerca". Según han denunciado, "el mundo se está privatizando y cada vez es más difícil organizar txosnas y fiestas populares". Asimismo, han destacado que el ocio está "mercantilizado" y han subrayado que a quienes no tienen ánimo de lucro "cada vez se les ponen más obstáculos".

Creen que es "evidente" que las instituciones priorizan "las actividades con ánimo de lucro" y ponen "más dificultades" a las basadas en la autogestión. Han citado, entre otros, "la carga de los trámites administrativos, el encarecimiento de los costes, o las restricciones normativas". "Todo ello pone en riesgo el futuro de las txosnas y de este tipo de fiestas sin ánimo de lucro", han añadido.

Según Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak y Gasteizko Txosnak, este modelo festivo tan arraigado en Euskal Herria, les parece "una anomalía no reconocer nuestra naturaleza" y que la administración no tenga un marco adecuado a las necesidades de las fiestas populares: "No somos empresas, no somos eventos comerciales, somos personas voluntarias. Pasarlo bien es un asunto serio. Las txosnas son un tesoro de nuestro pueblo, y debemos protegerlas, diferenciarlas de los eventos comerciales ".

En este contexto, han anunciado un gran acto para el próximo 31 de mayo. La cita es a las 11:30 horas en el anfiteatro de Miribilla, en Bilbao, han hecho un llamamiento a participar en el acto. para "defender las txosnas y las fiestas populares".