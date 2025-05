Bilbao amplía su habitual dispositivo de seguridad en el entorno de San Mamés ante la final la Europa League

Según ha podido saber EITB Media, tres anillos de seguridad filtrarán los accesos al estadio y solo podrán acceder a esa zona las personas que tengan entrada para el partido.

publicado: 09/05/2025 12:07 (UTC+2)

última actualización: 09/05/2025 14:07 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: San Mames inguruko segurtasun kontrolak areagotuko dituzte Bilbon Europa Ligako finalean

A dos semanas de celebrarse la final de la Europa League, que enfrentará en San Mamés al Manchester United y al Tottenham Hotspur, Bilbao ya tiene preparado un amplio dispositivo de seguridad para el próximo 21 de mayo. A nivel de organización, será uno de los eventos más complejos que ha vivido la capital vizcaína.

Según ha podido saber EITB Media, tres anillos de seguridad filtrarán los accesos a San Mamés y solo podrán acceder a esa zona las personas que tengan entrada para el partido.

El primer filtro se situará en la calle Sabino Arana, donde ya será necesaria la entrada, ya que en ese punto la afición deberá de pasar su primer cacheo y control. El segundo lo marcará el vallado metálico que rodea al estadio, colocado ya hace unas semanas. Por último el tercero será el habitual control de acceso: los tornos del propio estadio de San Mamés.

Prácticamente toda la ciudad se verá afectada por el evento, con espacios diferenciados por dos colores, rojo y azul, uno por equipo, e indicaciones para llegar hasta el campo.

Habrá dos zonas habilitadas para los seguidores, las llamadas Fan Meeting Points. Una estará situada en el Parque de Etxebarria y la otra en el de Amezola, con barras y bebida, aseos, consignas de equipaje...

El objetivo es que cada una de las aficiones tenga su propio recorrido para acceder al estadio. Sin embargo, la asistencia es voluntaria, es decir, se podrán mover libremente por toda la ciudad.

Cada equipo contará con 15 000 entradas y con miles de aficionados y aficionadas que llegarán a Bilbao sin entrada. Además, la UEFA calcula que 150 millones de personas seguirán el partido en diferentes plataformas.

Esta final entre Manchester United y Tottenham Hotspur no está considerada de alto riesgo, puesto que no existen rivalidades entre las respectivas aficiones. Aún así, la final se juega un miércoles, día laborable, y acoger a tanta gente no será tarea fácil.