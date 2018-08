Sociedad

Escándalo

Las frases más polémicas de Díaz Ferrán

Redacción

04/12/2012

El expresidente de la CEOE y copropietario del Grupo Marsans, ha sido detenido por supuesto blanqueo de capitales. Ahora, sus frases más célebres salen de la hemeroteca.

"Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis", una de sus frases más conocidas. Díaz Ferrán recibió numerosas críticas cuando el 15 de octubre de 2010, siendo todavía presidente de la patronal, hizo estas declaraciones.

"Ni yo mismo la hubiera elegido para volar a ningún sitio", aseguró tras el cierre de su aerolínea Air Comet, en 2009. "Esto es como cuando llevas muchos números de la lotería", declaró para explicar el cierre de la compañía.

"La mejor empresa pública es la que no existe", Díaz Ferrán hizo estas declaraciones cuando fue investido presidente de la CEOE en 2007. "Las empresas públicas que existen lo que tienen que hacer es privatizarse", añadió entonces, mostrando así una de sus grandes obsesiones, el sector público.

"Los trabajadores tienen que saber que para mantener su puesto de trabajo, el producto o el servicio que salga de su empresa tiene que ser competitivo. Si no se aumenta la productividad y si no se tienen los costes salariales adecuados, la empresa acaba cerrando y ese trabajador que quiere cobrar más al final no acaba cobrando más que el paro", explicó.



"Sobran funcionarios en España. Nos tenemos que apretar el cinturón empezando por la Administración", ha dicho también Diáz Ferrán.

"Los empresarios no somos culpables de la crisis, hemos creado riqueza".

"Es que es cojonuda", dijo el expresidente de la CEOE sobre la expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Díaz Ferrán financió con 260.000 euros una de las campañas electorales de la política popular.