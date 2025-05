Comienza la deliberación del juicio del presunto asesino de hombres de Bilbao

Tras la última jornada del juicio, la acusación particular mantuvo su petición de 39 años de prisión. La Fiscalía también perseveró en su solicitud de 16 años por homicidio, mientras que la defensa insiste en que solo se cometió un delito de estafa.

El acusado de matar a un hombre el Bilbao en el juicio. Foto: EITB. 'El acusado ha decidido enrocarse en una postura que sabemos que no es cierta porque ya se ha demostrado'

publicado: 20/05/2025 14:22 (UTC+2)

última actualización: 20/05/2025 15:32 (UTC+2)

El jurado popular que decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de un varón acusado de asesinar a otro hombre en octubre de 2021 en Bilbao ha entrado a deliberar. Los nueve miembros del jurado, dos mujeres y siete hombres, se encuentran recluídos y deliberando. Este martes han recibido las preguntas o el objeto del veredicto, los temas que se han tratado durante los cuatro días de juicio y que tendrán que responder durante su debate.

La sección sexta de la Audiencia de Bizkaia ha acogido estos días el primero de los juicios contra este acusado que ha sido investigado por su implicación en las muertes de al menos cinco hombres en la capital vizcaína. En este primer juicio ha sido juzgado por homicidio, estafa y robo.

Tras las últimas intervenciones, la Fiscalía ha mantenido la solicitud de 16 años y 3 meses de prisión para el acusado por homicidio, estafa y hurto.

Por su parte, la acusación particular y popular, que ejerce la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, también ha perseverado en su petición inicial de 39 años de prisión, al calificar los hechos como asesinato con agravante de discriminación por orientación sexual. Asimismo, ha modificado su petición de responsabilidad civil en favor de la madre (90 000 euros) y tío del fallecido (10 000 euros).

Finalmente, la defensa tan sólo admite que el acusado cometió un delito de estafa e insiste en que no hay "una sola prueba que le incrimine de forma directa o indirecta con la muerte ni con la víctima".

En su último turno de palabra, el acusado pidió que se le condene por lo que ha hecho y "no por lo que no he hecho".

El acusado, Nelson David Monero, se encuentra ingresado en la prisión de Basauri cumpliendo condena y ha sido investigado por su supuesta implicación en al menos cinco muertes de varones a los que habría citado en una aplicación de encuentros sexuales para hombres y por su relación con una banda que robaba tarjetas de crédito.