30 años desde que se instauró la figura del jurado popular

El 'tribunal del pueblo" forma parte del sistema judicial desde 1995, y es el encargado de deliberar y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado en casos específicos de delitos graves. En Gipuzkoa, cada año se celebran entre 5 y 10 juicios con este sistema.

publicado: 21/05/2025 17:02 (UTC+2)

última actualización: 21/05/2025 17:02 (UTC+2)

No son habituales, precisamente porque juzgan casos que son excepcionales. En Gipuzkoa, cada año se celebran entre 5 y 10 juicios con jurado popular. En Bizkaia algo más, y en Álava, el porcentaje es menor. Ser miembro de un jurado popular puede ser una oportunidad para vivir en primera persona cómo funciona la justicia desde dentro, sin embargo también es una gran responsabilidad.

El Jurado Popular está compuesto por un magistrado, 9 ciudadanos titulares y 2 suplentes, designadas por las Audiencias Provinciales a través de un sorteo que se realiza cada dos años. Dicha elección supone que durante dos años puedas ser seleccionado para participar en alguno de los juicios que puedan celebrarse en la Audiencia de la provincia donde estés censado.

Entre los requisitos que se necesitan para ser jurado destacan: ser mayor de edad, saber leer y escribir, y no estar afectado por incapacidad física o psíquica que impida el desempeño de la función de juzgar. Aunque participar en la Administración de Justicia sea un deber, en algunos casos existen motivos válidos para no actuar como tal, tales como: Tener más de 65 años, sufrir grave trastorno por razón de cargas familiares, desempeñar un trabajo de interés general, cuya sustitución originaría graves prejuicios, tener antecedentes penales o vivir en el extranjero.

La ley del jurado popular entró en vigor en 1995. Fue creado para acercar la administración de justicia a los ciudadanos, y desde entonces, el 'tribunal del pueblo" ha deliberado numerosos casos, muchos de ellos procesos muy mediaticos. No todos los delitos pueden ser sentenciados por un jurado popular. Solo podrán juzgarse los tasados por la ley, como, por ejemplo: asesinatos u homicidios, cohechos, allanamiento de morada o malversación de fondos públicos, entre otros.

Derechos y obligaciones

Ser miembro de un jurado es un derecho y, a la vez, una obligación por lo que será remunerada. Entre las funciones que desempeña el jurado está la de asistir al juicio, escuchar con atención las declaraciones de todas las partes, y, una vez presenciado el juicio, indicar si han considerado probados o no cada hecho.

El Tribunal del Jurado debe emitir un veredicto, éste debe de ser motivado, para que no pueda atribuirse al fruto de la arbitrariedad y el jurado debe determinar si es culpable o no culpable, es decir, no impone la sentencia, ya que eso es competencia del juez.

Para poder dictaminar, tras la entrega del objeto del veredicto del magistrado, el jurado se retira a deliberar. Mientras toman su decisión, suelen estar aislados e incomunicados. Cabe señalar que, para que se determine la culpabilidad se necesitan 7 votos en contra del acusado, por el contrario, para determinar la inocencia serán suficientes 5 votos a favor del acusado.

