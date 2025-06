El lehendakari anuncia un congreso internacional en 2027 para revitalizar el uso del euskera

Imanol Pradales ha anunciado asimismo la puesta en marcha este septiembre de una nueva dinámica de trabajo para abordar los principales retos del euskera.

EITB Media

publicado: 09/06/2025 18:57 (UTC+2)

última actualización: 09/06/2025 18:58 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak euskara biziberritzeko nazioarteko biltzarra egingo du 2027an

El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que el Gobierno Vasco organizará en 2027 un congreso internacional para revitalizar el uso del euskera, con el objetivo de lograr "un amplio consenso sobre los principios y ejes básicos" en torno a la lengua vasca para "las próximas décadas".

El jefe del Ejecutivo Vasco ha realizado este anuncio en un evento organizado en el Azkuna Zentroa de Bilbao bajo el lema "Jauzia Gara", en el que han participado 270 personas de todos los sectores de la sociedad: empresa, finanzas, hostelería, sindicatos, universidad, formación, cultura, medios de comunicación, salud, entidades ligadas a la inmigración, entidades de tiempo libre, euskaltegis, euskalgintza, entidades ligadas a las tecnologías de la lengua, tercer sector, instituciones públicas, partidos políticos...

En este acto, el lehendakari ha reconocido la labor de la sociedad a lo largo de los años en favor del euskera, y ha hecho reclamado su implicación de cara a futuro. "Se han dado pasos enormes, pero necesitamos un nuevo paradigma que, partiendo de lo que hemos conseguido, suponga un salto cualitativo", ha señalado.

Asimismo, Pradales ha hecho un llamamiento a los agentes que han participado en la jornada a actuar con responsabilidad y no utilizar el euskera como arma arrojadiza, "debemos empujar en la misma dirección y camino". "Necesitamos la adhesión e implicación de todos", ha subrayad.

Nueva dinámica desde septiembre

Tomando como referencia el "I Congreso Mundial Vasco" de 1956, com el lehendakari Jose Antonio Agirre, Pradales ha planteado, en el plazo de dos años, "una elaboración amplia y profunda que culmine en un gran congreso internacional" en el que la implicación de la sociedad vasca esté garantizada. Porque "la mayor parte del futuro de la revitalización del euskera no se juega en la administración pública, sino sobre todo en nuestros hogares, patios de colegios o lugares de trabajo".

Así, a partir de septiembre se iniciará una dinámica de trabajo: "abordaremos el camino desde la mirada sociolingüística, ya que los principales retos del euskera están íntimamente ligados al uso y a los cambios que se producen en la sociedad".

"La intención es hacer un trabajo amplio y plural en un plazo de dos años (2025-2027), que finalice en un congreso internacional", ha explicado.

El lehendakari ha explicado que "si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes". En este sentido ha calificado como "imprescindible" atraer a sectores, agentes y personas que no tengan relación con el mundo del euskera ni con las estructuras clásicas de la lengua vasca: "Tenemos que construir un apego emocional, nuevas complicidades y alianzas entre los que tienen euskera y los que no. El futuro del euskera exige puentes y experimentación. Tanto para aumentar el uso del euskera por quienes lo sabemos, como para seducir a quienes no lo saben", ha apuntado.