Importante progresión del conocimiento del euskera, en las últimas décadas

El porcentaje de habitantes con capacidad de hablar bien o hablar, aunque sea con dificultades, ha subido del 38,5 % en 1989 al 73,3 % en 2024.

EITB Media

publicado: 16/06/2025 06:00 (UTC+2)

última actualización: 16/06/2025 08:04 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Euskararen ezagutzak gorakada handia izan du azken lau hamarkadatan

El conocimiento del euskera ha vivido un avance reseñable en las últimas cuatro décadas. Según el estudio EITB Data que se publica este domingo y lunes con motivo del 45 aniversario del Gobierno Vasco, el porcentaje de las personas que afirman no poder hablar nada el idioma propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha reducido del 61 % al 27 %.

Actualmente, 4 de cada 10 habitantes de la CAPV puede comunicarse en euskera bien; un 40,3 % afirma que habla bien. A ello hay que sumar un 33 % que afirma que pueden hablar, pero encuentran alguna dificultad. Los que no son capaces de hablar nada componen un 26,7 % de la ciudadanía.

Los números son parecidos en cuando a la capacidad lectora y escritora en euskera.

Pueden leer bien un 41,1 %, leer con dificultades un 25,6 % y el 33,4 % no es capaz de leer nada. En cuanto a la escritura, no tiene ningún problema el 38,6 % de la población, tiene alguna dificultad el 26,1 % y los que no pueden escribir nada en euskera son el 35,4 %.

El número de aquellos que no hablan, ni leen, ni escriben nada en euskera se ha reducido más de 30 puntos porcentuales desde 1989, cuando suponían más del 60 % de la población.

