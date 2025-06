Las instituciones de la CAV impulsan una nueva campaña contra las agresiones machistas en fiestas

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha incidido en que el objetivo es garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas "sin miedo y en libertad" porque "nada justifica una agresión machista".

Agencias | EITB Media

publicado: 13/06/2025 11:41 (UTC+2)

última actualización: 13/06/2025 12:44 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EAEko erakundeek jaietan eraso matxistei aurre egiteko kanpaina abiarazi dute

Emakunde, las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la asociación vasca de municipios Eudel han impulsado un año más una campaña dirigida principalmente a jóvenes para identificar y combatir agresiones machistas en espacios festivos y fomentar un ambiente de respeto y seguridad en actividades de ocio que tiene como lema 'Errespetuz Eraiki, Beldur Barik Gozatu' (Construir con respeto, disfrutar sin miedo).

La campaña incluye una guía y un decálogo con pautas para establecer climas de respeto, indicaciones de cómo actuar ante una agresión, tanto para las víctimas como para quienes las presencian, además de información sobre los recursos de atención disponibles.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace varios años en estas fechas, ha sido presentada este viernes en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria, en un acto presidido por la directora de Emakunde, Miren Elgarreta, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz; el diputado de Igualdad de Álava, Iñaki Gurtubay; la directora de Igualdad de Gipuzkoa, Nerea Isasi, y el director de Inclusión de Bizkaia, Óscar Seco.

Miren Elgarresta ha recordado, con motivo de la celebración de las fiestas de verano, la necesidad de impulsar medidas de prevención para evitar este tipo de agresiones.

"Buscamos crear o reforzar dinámicas y procesos de prevención de agresiones en cada localidad", ha señalado Elgarresta, que ha incidido en que el objetivo es garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas "sin miedo y en libertad" porque "nada justifica una agresión machista".

Ha pedido además a los ciudadanos que rechacen públicamente cualquier agresión que presencien.

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha señalado que en las fiestas los ciudadanos quieren "alegría, no miedo" y ha recordado que esta guía busca concienciar para que cada persona sepa "que los cuerpos no se tocan sin permiso". "No hay fiesta, no hay baile, no hay encuentro que valga si no hay un sí claro, libre y entusiasta", ha subrayado.

En esta misma línea se han pronunciado los responsables forales del área de Igualdad. Iñaki Gurtubay (Álava) apelado a la responsabilidad y compromiso individual de cada persona para que todas las jóvenes puedan disfrutar de unas fiestas basadas en el respeto, la igualdad y la libertad, y ha alertado de los discursos que niegan o banalizan la violencia machista.

Óscar Seco (Bizkaia) ha invitado a la juventud a impulsar un cambio cultural para hacer frente a las agresiones machistas en los espacios festivos. La violencia machista, ha insistido, no se disfraza solo de agresiones físicas, sino que también está "en los comentarios, en las miradas, en los tocamientos no consentidos, en el control que se ejerce".

Nerea Isasi (Gipuzkoa) ha insistido en que no hay celebración posible si hay miedo y si no hay libertad y ha remarcado que el compromiso de los jóvenes es imprescindible para construir un modelo de fiestas basado en el respeto y la igualdad.

