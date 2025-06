Los vehículos B no podrán acceder a la ZBE de Bilbao a partir de este lunes

Las personas que achatarren su coche y no compren otro en dos años accederán a un abono de transporte gratuito en Bilbobus y Bilbaobizi.

agencias | eitb media

publicado: 15/06/2025 10:26 (UTC+2)

última actualización: 15/06/2025 10:54 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: B etiketadun ibilgailuak ezingo dira Bilboko emisio gutxiko eremuan sartu astelehen honetatik aurrera

Los vehículos con distintivo B no podrán entrar a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bilbao a partir de este lunes, tras cumplirse un año de la entrada en vigor de la ordenanza regulatoria que ya afecta a vehículos con pegatina A o sin etiqueta. Los medidores de calidad del aire han constatado una "disminución en los agentes contaminantes", y se cifran en 3.000 menos los vehículos que han accedido, en comparación a los tres primeros meses de adaptación. Los vehículos B que circulan por la zona, un área de cerca de 2 km2 que incluye el distrito de Abando y delimita la ría, han descendido en un 45% en el último año, y han pasado de representar el 34% del total, a ser el 19%. En rueda de prensa, la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, explicó el pasado viernes que las personas que tengan un vehículo con distintivo B y no formen parte de algunas de las excepciones recogidas en la ordenanza, no podrán acceder a la zona establecida de lunes a viernes en horario de 7:00 a 20:00 horas. Las excepciones contemplan la entrada de esta categoría de vehículos para residentes empadronados en la ZBE antes del 14 de junio de 2024, aquellos que transporten a personas con movilidad reducida, vehículos históricos y ciclomotores de menos de 50 cc y con una velocidad máxima por construcción de 45km/h, así como los vehículos de emergencias y esenciales. Además, los vehículos B podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones en caso de aparcar en los parkings de rotación señalizados con el logo de la zona, que actualmente son los de Pio Baroja, Azkuna Zentroa, Plaza Euskadi, Plaza Indautxu, Instituto Unamuno, Zubiarte y El Corte Inglés.

Los vehículos de personas residentes que estén empadronadas en el ámbito territorial de la ZBE y que estén dados de alta en el padrón de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Bilbao con anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza, no se verán afectados por esta normativa. También existe, según han indicado, una moratoria a los vehículos que las personas residentes posean en régimen de alquiler, arrendamiento, usufructo, renting, leasing o a nombre de su empresa. Abete anunció, asimismo, que las personas residentes en Bilbao que decidan achatarrar su vehículo y no compren otro en los dos años siguientes podrán solicitar un abono gratuito con vigencia de dos años para utilizar los sevicios de Bilbobus y Bilbaobizi.

Balance

Los datos compartidos por el Ayuntamiento muestran una reducción de entrada en la ZBE en 3.000 vehículos durante el mes de mayo de 2025 (50.819 en total) si se compara a la media de entradas al mes en los tres primeros meses del periodo de adaptación de la ordenanza (53.709). Esto ha supuesto un descenso del 5% de entradas. Según la lectura de matrículas y etiquetas registradas en las cámaras que el Ayuntamiento tiene situadas en los accesos a la ZBE, durante el mes de mayo el 6,64% de vehículos que han accedido tenían etiqueta Cero; el 16,83% a Eco; el 50,99% a C; el 18,72% a B, y el 3,15% a vehículos sin etiqueta. El resto de 3,76% se corresponden con lecturas de matrículas no registradas en la DGT, como los vehículos extranjeros. Estos datos reflejan un descenso de casi el 50% de los vehículos sin etiqueta que actualmente acceden a la zona, frente a los que lo hacían durante el periodo de adaptación (3.000 frente a 1.600).

La concentración media anual en 2025 de NO2 se ha situado en 17,6mg/m3 (frente a los 20 de 2023), la de PM10 en 13,7 (15,3 en 2023) y en 8,6 la de PM2,5 (9,4 en 2023).

El Ayuntamiento recuerda que la ciudadanía puede compartir sus dudas sobre la implementación de la normativa en la oficina de información situada en la calle Ripa nº 7, el número de teléfono 94 644 54 12 y la página www.bilbao.eus.