'Camino a Bilbao', el cartel elegido para Aste Nagusia 2025

El cartel hecho por Mario Larrinaga Mochales, ha sido elegido como anunciador de Aste Nagusia 2025 tras recibir el 43,77% de los votos de la ciudadanía de entre los seis trabajos finalistas. El autor recibirá un premio de 3.000 euros.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 17/06/2025 12:51 (UTC+2)

última actualización: 17/06/2025 13:55 (UTC+2)

'Camino a Bilbao', de Mario Larrinaga Mochales, elegido cartel anunciador de Aste Nagusia con el 43,77% de los votos y con el que se llevará 3.000 euros. El autor, ganador por tercera vez, ha explicado que buscaba "un ángulo diferente".

'Camino a Bilbao', Mario Larrinaga Mochales. Cartel Semana Grande de Bilbao 2025.

La concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, ha comenzado su intervención agradeciendo la participación de las 222 personas que se han presentado al concurso y de la ciudadanía que ha votado. Ha destacado que se han recibido 72 trabajos de Bilbao, otros tantos de Euskadi, 59 del Estado y 19 de otros países, un hecho que "emociona porque vemos que nuestro anuncio de presentar ideas para Aste Nagusia sigue inspirando más allá de Bilbao, Bizkaia o Euskadi".

El periodista Andoni Calvo ha explicado que 'Camino a Bilbao' es el "cartel adecuado porque aglutina muy bien los elementos que vivimos en la Aste Nagusia de Bilbao. El elemento gastronómico, sale la pregonera, la chupinera, está la gargantúa... Consideramos que esa semana tan mágica en la que lloramos, nos abrazamos, nos reímos y nos emocionamos tanto está muy bien representada". Ha añadido que el consenso entre los miembros del jurado ha sido "bastante amplio".

Como anécdota, ha reconocido, entre risas, que hay un error en el cartel: "Me he equivocado en los colores de la ikurriña. Reconozco que es un error que llevo cometiendo toda la vida. Se va a corregir, en los términos del concurso existe la opción de corregir errores que no comprometan a la composición del cartel. Pero sí, reconozco que ha sido garrafal".