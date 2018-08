Papa Francisco

'Si una persona es gay con buena voluntad ¿quién soy para juzgarla?'

29/07/2013

El papa Francisco ha dicho hoy que no juzga a los homosexuales, pero se ha mostrado contrario al lobby gay, en unas declaraciones realizadas en el avión en el que viajó de regreso de Río de Janeiro a Roma.



"En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, quién soy yo para juzgarla. El Catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se deben marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad", ha afirmado.



Francisco asegura que el problema no es tener esa tendencia. "Debemos ser mas hermanos, el problema es hacer el lobby, de esa tendencia, o de políticos, masones. Ese es el problema mas grande", ha explicado.



El pontífice ha hecho estas manifestaciones en el avión que le ha llevado hoy de vuelta de Río de Janeiro a Roma, en el que ha charlado con los periodistas que le acompañaban durante una hora y media, contestando a todas las preguntas que le hicieron en total libertad.