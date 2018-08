Iñigo Cabacas

30 y 31 de enero

Los imputados por el caso Cabacas declararán a finales de este mes

Redacción

21/01/2014

El fiscal Calparsoro afirma que la imagen de la Ertzaintza "se manchó" porque la actuación fue "absolutamente improcedente", pero no significa que sea delito.

El Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que hay que esperar a que declaren este mes los cuatro ertzainas imputados en el caso de la muerte del aficionado del Athletic de Bilbao, Iñigo Cabacas, para ver si hay más imputaciones o analizar qué más pasos se dan en la instrucción.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Calparsoro ha recordado que este mes se va tomar declaración a cuatro ertzainas como imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.

Los cuatro imputados han sido citados a declarar los días 30 y 31 de enero.

"Todavía es una fase de instrucción. Eso no significa que, luego, se vaya a mantener la imputación, pero, de momento, se ha imputado a cuatro ertzainas", ha indicado, para precisar que la imputación "no prejuzga nada" porque los agentes "gozan de la presunción de inocencia" y, hasta que no haya juicio y sentencia, "cualquier ciudadano debe presumirse legalmente como inocente". No obstante, ha admitido que "sí es un paso previo a una posible acusación".

Más imputaciones

Juan Calparsoro ha señalado que desconoce si puede haber más imputaciones. "Es importante escuchar a estos cuatro y, según lo que ellos digan, habrá que esperar a ver qué pasos más hay que dar", ha afirmado.

A su juicio, la imagen de la Ertzaintza "no necesariamente" se debe ver "manchada" por este caso. "Creo que la imagen se manchó, de alguna forma, por la muerte de Iñigo Cabacas. Está claro que fue una actuación absolutamente improcedente y que no se actuó correctamente. Ahora bien, eso no significa que haya un delito, pudo haber un error o pudo haber un accidente. El hecho de que se impute a algún ertzaina podría ser por una actuación negligente y veremos a ver si existen pruebas", ha añadido.