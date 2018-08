Tecnología

Roban contraseñas

Hackean Twitter con un 'sofisticado' ataque cibernético

Redacción

02/02/2013

Unos 250.000 usuarios de esta red social han sido objeto esta semana de un ataque que podría haberles sustraído direcciones de correo electrónico o versiones encriptadas de sus contraseñas.

Alrededor de 250.000 cuentas de usuarios de la red social Twitter han sido objeto de un "sofisticado" ataque cibernético esta semana, días después de que las web de los diarios estadounidenses 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal' también fueran hackeadas, según ha confirmado la compañía en su blog.

Twitter ha determinado que los hackers podrían haber accedido a información confidencial del usuario, tal como direcciones de correos electrónicos, versiones encriptadas de sus contraseñas y credenciales de sesión, de "aproximadamente 250.000 usuarios". No obstante, "solo un número muy reducido de usuarios se vieron potencialmente afectados por este ataque", según explica Twitter.

"Este ataque no ha sido obra de aficionados y no creemos que sea un incidente aislado. Los atacantes eran extremadamente sofisticados y estimamos que otras compañías y organizaciones han sufrido recientemente ataques similares", anuncia Twitter, en alusión a las dos cabeceras estadounidenses.

Así pues, Twitter recomienda a los usuarios que cambien la contraseña y fortifiquen la seguridad de éstas. La compañía ha activado un protocolo de actuación para aquellas cuentas que fueron atacadas y en las que Twitter tuvo que intervenir. El usuario afectado recibirá un correo electrónico de la empresa en el que insta a que cree una nueva contraseña, ya que la antigua ha quedado inhabilitada.