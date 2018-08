Tecnología

Sony presenta PlayStation 4, sin la consola

21/02/2013

Ha enseñado su interfaz, su concepto, su mando, sus juegos... Pero no la máquina físicamente. No han especificado su fecha de lanzamiento, aunque sí que saldrá este año.

Sony no tenía pensado desvelar todas sus cartas, al fin y al cabo. Ha mostrado PlayStation 4 como se esperaba, pero no ha enseñado la consola. Es decir, ha enseñado su interfaz, su concepto, su mando, sus juegos... Pero no la máquina físicamente. Tampoco se sabe nada de precio o fecha de lanzamiento, aunque sí que saldrá este año. La compañía ha demostrado lo que podemos esperar de la nueva generación, pero también ha dejado con las ganas. Toca esperar al E3.

Sony ha celebrado este miércoles 20 de febrero en Nueva York un multitudinario evento para enseñar su nueva consola y su nuevo entorno, pensando en que el usuario tenga más control de los juegos y contactos; que pueda guardar de forma más sencilla, compartir y utilizar con mayor versatilidad los contenidos.

La compañía japonesa quería enseñar la potencia de la que será capaz su nueva consola. Por eso ha mostrado varios videojuegos, como Killzone Shadow Fall, Knack, un 'spin off' de InFamous o Driveclub, un simulador de coches.

La gran mayoría del tiempo que ha durado la presentación de PlayStation 4, unas dos horas, se ha centrado en los videojuegos que veremos en la próxima generación y lo que nos deparará técnicamente. Sin embargo, no solo de potencia ha tratado la rueda de prensa. De hecho, ha arrancado con el presidente de Sony Computer Entertainment Andrew House explicando que su nueva consola es un "paso audaz en Sony como compañía". Consideran que "el jugador es lo importante, independientemente de su ubicación" y por eso parece que van a tender a llevar sus videojuegos a cualquier dispositivo.

Una de las primeras muestras de ello es que se podrán reproducir los videojuegos de PlayStation 4 directamente en PS Vita, para jugar con ellos en la portátil vía 'streaming'. Sony lo ha demostrado en la rueda de prensa con el videojuego Knack, una aventura de acción.

También Sony ha hablado de los sistemas de control de PlayStation 4: Dual Shock 4 y Move. DualShock 4 cuenta con un diseño similar aunque algo más ergonómico del mando tradicional, pero con importantes y evidentes novedades.

Lo más destacado es la incorporación de un panel táctil al mando. El DualShock 4 tiene la forma del mando de PlayStation, pero en la parte superior de los botones Select y Start, en el centro, cuenta con un panel táctil que permitirá a los jugadores un nuevo tipo de interacción. Se trata de un panel similar al que Sony ha utilizado en la parte posterior de PS Vita, que permite realizar acciones en los juegos de forma totalmente nueva.

Otra gran novedad del DualShock 4 es que incorpora una cámara, que tendrá distintas funciones. Además, el mando tiene un botón específico para compartir contenidos, una barra luminosa en la parte posterior para identificar el control y tiene las capacidades de movimiento del modelo de PlayStation 3.

El DualShock 4 es el mando que durante esta semana se había filtrado y confirma la intención de Sony de innovar e ir un paso más allá en la jugabilidad. El hecho de que cuente con panel táctil abre un nuevo abanico de posibilidades y acerca la consola a los juegos optimizados para móviles y para PS Vita.

También ha enseñado Sony PS Move en PlayStation 4. La potencia de la consola permitirá hacer cosas nuevas con este mando de movimiento y realidad aumentada, como modelar figuras en tiempo real, como si de verdad se tallara una pieza de arcilla. Seguramente Sony, una auténtica pionera en la realidad aumentada, aprovechará estas posibilidades profundamente en PlayStation 4.

