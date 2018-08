Tecnología

A la venta en Navidad

PlayStation 4 costará 399 euros y permitirá el intercambio de juegos

Redacción

11/06/2013

La nueva consola de la tecnológica japonesa Sony no necesitará estar conectada a Internet y permitirá el intercambio de juegos de segunda mano.

Sony ha anunciado que su nueva consola PlayStation 4 saldrá a la venta en Navidad a un precio de 399 euros, no necesitará estar conectada a Internet y permitirá el intercambio de juegos de segunda mano.

En su conferencia previa a la apertura de la feria E3 de Los Ángeles, el evento de videojuegos más importante del mundo, la tecnológica japonesa ha revelado parte del catálogo de títulos que acompañarán a PlayStation 4 y ha realizado toda una declaración de intenciones frente a la competencia.

En primer lugar, la consola no obligará al usuario a conectarse a Internet -como Xbox One-, si este no lo desea, ni tampoco a autentificar los juegos.

El presidente de Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, ha indicado que PlayStation 4 ofrecerá absoluta libertad con los juegos usados, es decir, el comprador de un videojuego podrá prestarlo o revenderlo.

La compañía japonesa ha mostrado por primera vez la PlayStation 4 -pese a que el anuncio se hizo en Nueva York el pasado febrero-, que es negra y rectangular y puede colocarse tanto en posición horizontal como vertical.

En su primer año de vida, su catálogo ascenderá a un centenar de títulos, una veintena de ellos procedentes de los estudios de desarrollo de Sony.

Los estudios de Sony trabajan en 12 juegos completamente nuevos, entre ellos The Order 1886, un título de acción ambientado en el Londres de la época victoriana.