Twitter comienza los trámites para salir a bolsa

La compañía californiana Twitter ha anunciado este jueves, a través de un tuit en su cuenta oficial, que ha iniciado los trámites para su salida a bolsa. Twitter Inc., con sede en San Francisco, ha informado en su cuenta oficial que ''presentó confidencialmente un S-1 a la SEC para una OPI prevista''.

We’ve confidentially submitted an S-1 to the SEC for a planned IPO. This Tweet does not constitute an offer of any securities for sale.