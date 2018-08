Tecnología

Nuevas tecnologías

Facebook culmina la compra de WhatsApp por 22.000 millones de dólares

Redacción

07/10/2014

La compañía de Mark Zuckerberg ha tenido que pagar 3.000 millones de euros más de lo previsto.

La red social Facebook ha cerrado este lunes la compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp, con un precio final de 21.800 millones de dólares, cerca de 3.000 millones de dólares más de lo que estaba previsto, debido al incremento del valor de las acciones de la red social en los últimos meses.

Concluye así un largo proceso de adquisición que comenzó en febrero con el anuncio de la compañía de Mark Zuckerberg. La operación recibió el parabién de las autoridades de EEUU en abril y el pasado viernes el de la Comisión Europea (CE), que la autorizó al considerar que no plantea problemas de competencia.

Pago en efectivo y mediante acciones

Facebook pagó 4.590 millones de dólares en efectivo y 178 millones de sus acciones por WhatsApp, al igual que 46 millones de opciones sobre unidades de acciones restringidas para empleados de WhatsApp por un periodo de cuatro años.

Al precio de la acción de Facebook de 77,65 dólares cerca del cierre de la sesión en Wall Street el lunes, el acuerdo alcanzaba casi los 22.000 millones de dólares.

Koum, que será presidente ejecutivo de WhatsApp y se convertirá en un alto cargo en Facebook, tendrá un salario anual de un dólar, similar al del presidente ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg. Sin embargo, recibirá 24,9 millones de unidades de acciones restringidas de Facebook, valoradas en unos 1.900 millones de dólares según la cotización del lunes.

WhatsApp, que tiene más de 70 empleados, seguirá teniendo su sede en Mountain View, California.

Facebook se hace fuerte en el sector de la mensajería instantánea

Hasta la compra de WhatsApp, Facebook parecía no saber cómo hacerse un hueco en la mensajería instantánea. La aplicación Facebook Messenger creada en un intento de hacer frente al éxito de WhatsApp, Line o WeChat no logró su cometido por lo que Zuckerberg no tuvo más remedio que anunciar la adquisición millonaria.

WhatsApp, que tiene más de 600 millones de usuarios mensuales, forma parte de una nueva generación de aplicaciones de mensajería y medios sociales que se han hecho cada vez más populares entre los más jóvenes.

La plataforma de la red social de Facebook, por su parte, cuenta con 1.300 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 300 millones utilizan igualmente la aplicación Facebook Messenger.