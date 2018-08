Tecnología

128.000 puntos de acceso

Euskaltel crea la mayor red de WiFi gratis de Euskadi

Redacción

16/03/2015

Euskaltel ha desarrollado Euskaltel WiFi, una red de puntos de conexión mediante tecnología WiFi aprovechando las posibilidades que ofrece su red de fibra óptica desplegada en toda la geografía vasca.

Euskaltel ha creado la mayor red de WiFi gratis de Euskadi, con 128.000 puntos de acceso distribuidos por las calles de toda la geografía vasca, a la que podrán acceder de forma automática y gratuita todos los clientes de Internet y telefonía móvil de Euskaltel.

El proyecto ha sido presentado desde la capital guipuzcoana para toda Euskadi por el director general de Euskaltel, Fernando Ojeda, y el director de Marketing del operador vasco, Koldo Unanue, ha informado la entidad.

Bajo la denominación de 'WiFi is in the air', Euskaltel realizó recientemente los primeros pilotos reales del proyecto en cuatro municipios guipuzcoanos -Ordizia, Arrasate, Lazkao y Beasain-, que por sus características respondían al modelo de Euskaltel, con el resultado de una experiencia "totalmente satisfactoria": uno de cada cuatro usuarios en estos municipios se han descargado ya la aplicación sólo en estos primeros 15 días de prueba.

400.000 usuarios

En total, más de 400.000 usuarios de móvil de Euskaltel van a disponer de acceso a Internet de forma gratuita a través de la mayor red WiFi de Euskadi gracias al despliegue de Euskaltel WiFi, un proyecto con el que el operador quiere universalizar la conexión a la alta velocidad, independientemente del lugar desde el que se acceda.

