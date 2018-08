Tecnología

Sobre comunidades on-line

Jennifer Preston, social media editor del NYtimes, en Nonick2010

Lontzo Sainz

Redacción

13/05/2010

El 14 y 15 de mayo, la periodista y profesora de universidad será una de los ponentes principales en Bilbao

Jennifer Preston, la social media editor del New York Times, es la primera de las ponentes principales confirmadas para la conferencia Nonick 2010, la cual se celebrará el 14 y 15 de mayo en Bilbao y tendrá como tema principal las comunidades on-line.



La organización del evento corre a cargo de la web eitb.com y del Departamento de Industria,Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco a través de lainiciativa Enpresa Digitala &' || 'nbsp; de SPRI, con lacolaboración de metroo. El Congreso se realizará íntegramente en inglés.

Jennifer Preston ha trabajado los últimos 15 años como periodista, editor y jefe de la sala de redacción del The New York Times. Antes de ser nombrada la primera social media editor, supervisó los semanarios regionales del The Times. Con anterioridad a unirse al Times en 1995, Jennifer trabajó en otros diarios tales como Philadelphia Bulletin, Philadelphia Daily News y New York Newsday.

Compaginando su trabajo como periodista en Room 9, Jennifer publicó Queen Bess, un libro sobre Bess Myerson, una ex Miss America que estuvo involucrada en un escándalo de corrupción en el ayuntamiento de New York City en los 80. Preston ha ganado varios premios de investigación incluido el Golden Typewriter Award for Public Service otorgado por el Club de Prensa de New York por una serie de artículos sobre el uso de fuerza mortal por parte de oficiales de policía fuera de servicio.

Además de su experiencia como director de la sala de redacción en The Times, Preston también ha estado implicada en tareas de contratación de plantilla, relaciones laborales, presupuestos y planeamientos estratégicos y manager de marketing en Newsday.

En la actualidad, trabaja como profesora en la H Journalism School of Columbia University. Ha asistido a cursos de liderazgo y cómo gestionar las salas de redacción en la Northwestern University''s Kellogg School of Management y Dartmouth''s Tuck School of Business Administration de Dartmouth. Jennifer cursó su licenciatura en la Boston University.

Nonick 2010

Nonick 2010 ya tiene fecha y tema. Se celebrará los días 14 y 15 de mayo (viernes y sábado) en la sede de Bilbao de Euskal Irrati Telebista (EITB), la radiotelevisión pública vasca. Y este año tratará sobre comunidades on-line reuniendo a expertos de todo Europa en el ámbito de las redes sociales.



Durante la edición de este año Nonick dará cabida a las presentaciones de profesionales de reconocido éxito y prestigio internacional, tendrá talleres (workshops) y dedicará una importante parte de sus sesiones al networking.



Se trata de la segunda edición de Nonick, después de que el año pasado estuviera centrado en video, web y televisión. Nonick es el "heredero" de Blogak, el evento que durante la pasada década reunía en la capital vizcaína a los bloggers.