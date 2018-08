Tecnología

Facebook: "La gente no quiere privacidad absoluta en la Red"

21/05/2010

Ante las numerosas críticas recibidas en las últimas semanas sobre la complejidad de la configuración de privacidad de Facebook, el fundador de la red social, Mark Zuckerberg ha dicho que "la gente no quiere privacidad absoluta. No quieren secretismo. Lo que quieren es control sobre qué comparten y qué no".

En una entrevista concedida a la revista Time, Zuckerberg ha restado importancia a la preocupación que tienen millones de personas acerca de la configuración de privacidad de Facebook.

Amenazan con abandonar la red social

Aunque se espera que Facebook mejore su política de privacidad en las próximas semanas, tal vez esto no sea suficiente para detener la creciente campaña que alienta el éxodo masivo de Facebook para el 31 de mayo, con miles de usuarios animándose a darse de baja.

El Centro de Información sobre Privacidad Electrónica y la Comisión Federal de Comercio denunciaron el 5 de mayo los frecuentes cambios en los controles de privacidad y al no haber hecho las modificaciones "suficientemente claras" para los usuarios de Facebook.

MySpace

La red social MySpace ha tomado nota y simplificará en las próximas semanas su configuración de privacidad para crear una manera "más simple e intuitiva" de ejercer el control sobre la información de los usuarios.