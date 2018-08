Tecnología

Un proyecto real

Google Me, Google prepara su propio Facebook

Redacción

29/06/2010

El ex director de tecnología de Facebook, Adam D'Angelo, ha confirmado el rumor que desató ayer el presidente de Digg, Kevin Rose, en Twitter.

Un "tweet" del presidente de Digg, Kevin Rose, desató ayer los rumores sobre la posibilidad de que Google trabaje en la creación de su propia red social, con un funcionamiento similar a Facebook. Un día después, el ex director de tecnología de Facebook, Adam D''Angelo, ha confirmado el rumor. D''Angelo, que trabajó en la red social de Mark Zuckerberg, ha asegurado que "Google Me", todo indica a que éste será el nombre de la supuesta red social en la que trabaja Google, "es un proyecto real".

Según D''Angelo, en la compañía de Eric Schmidt "se dieron cuenta de que Buzz no era suficiente y de que necesitan construir una red social completa". Además, ha asegurado que "se trata de un proyecto de alta prioridad" dentro de Google.

No obstante, las opiniones del exdirectivo de Facebook no han terminado ahí. D''Angelo ha ido más allá y se ha atrevido a afirmar que en Google "se había dado por hecho que el crecimiento de Facebook se desaceleraría a medida que creciera, y que no podría tener demasiada influencia sobre ellos". Sin embargo, esto no ha ocurrido "y ahora están muy asustados".