Whatsapp permitirá aplicar filtros a fotos, vídeos y GIF

Whatsapp sigue preparando novedades para sus próximas actualizaciones y prueba ya la posibilidad de introducir filtros para imágenes, vídeos y GIF, según informa @WABetainfo, una de las fuentes más fiables para conocer exclusivas sobre la app de mensajería instantánea propiedad de Facebook.

Aunque no han trascendido más detalles sobre cómo serán estos filtros, ni cuándo verán la luz, es de suponer que con esta novedad Whatsapp pretende plantar cara a Snapchat, uno de sus principales rivales, sobre todo entre adolescentes.

@WABetainfo informa también de otras novedades próximas para Whatsapp como la vuelta de los stickers, popularizados en Telegram, y los emojis animados.

NEWS: WhatsApp will let you to insert filters on images, videos and GIFs!

#Exclusive by @WABetaInfo: Stickers are coming.. again! You can also visit the recent section to find recent sent stickers. pic.twitter.com/FSLEE71vyc