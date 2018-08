Twitter prueba el aumento del límite de los 'tuits' hasta 280 caracteres

Twitter ha anunciado el inicio de un experimento por el que un número reducido de usuarios a nivel global tendrá la oportunidad de escribir 'tuits' con hasta 280 caracteres, frente a los 140 que actualmente permite la red social.

El idioma con el que los usuarios de Twitter se comunican en la red social les lleva a necesitar más o menos caracteres para expresarse. Esto es, en idiomas como el japonés, el coreano o el chino pueden transmitir casi el doble de información en un carácter con respecto a otros idiomas como el inglés, el español, el portugués o el francés.

Como explican Aliza Rosen, Product Manager, y Ikuhiro Ihara, Senior Software Engineer, en un comunicado, Twitter quiere que "todas las personas alrededor del mundo puedan expresarse de manera sencilla", por ello, han decidido probar un límite de 280 caracteres.

Este experimento contará con la participación de un grupo de usuarios de países donde los idiomas se ven afectados por la necesidad de comprimir ideas, que, como explican desde la red social, son la mayoría, a excepción del japonés, el chino y el coreano.

We expected (and ¿¿!) all the snark & critique for #280characters. Comes with the job. What matters now is we clearly show why this change is important, and prove to you all it’s better. Give us some time to learn and confirm (or challenge!) our ideas. https://t.co/qJrzzIluMw