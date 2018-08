Tecnología

Veracidad

Google y Facebook introducen indicadores para identificar noticias de calidad

Agencias | Redacción

16/11/2017

Este servicio ha sido desarrollado por el consorcio internacional Trust Project, y ofrece al usuario información relativa al medio responsable del contenido publicado.

Las compañías Google y Facebook han anunciado este jueves la implantación de un indicador de veracidad para los artículos periodísticos difundidos a través de sus respectivas plataformas.

A través de un comunicado, Facebook ha explicado que este indicador de veracidad amplía los datos ofrecidos por la red social a través del botón introducido el pasado mes de octubre que aporta información de contexto sobre noticias de su News Feed.

Trust Project

El Trust Project ha publicado ocho indicadores de veracidad que pueden ser aportados por las redacciones. La lista está formada por 'Mejores prácticas', 'Experiencia del autor', 'Tipo de trabajo', 'Citas y referencias', 'Métodos', 'Ubicación local', 'Voces diversas' y 'Feedback procesable', ha detallado Google en otro comunicado.

Facebook probará este nuevo servicio con un pequeño grupo de medios, con el objetivo de expandir su número en los próximos meses. Google ha concretado que entre las cabeceras participantes se incluyen la BBC, dpa, The Economist, The Globe and Mail, Hearst Television, Mic, La Repubblica, La Stampa, The Washington Post y The New York Times, entre otros.

El consorcio Trust Project, que se ubica en la Universidad de Santa Clara (Estados Unidos), ha sido cofundado por Google y ha trabajado con más de 75 empresas de noticias de todo el mundo para desarrollar indicadores "que ayuden a la gente a distinguir la diferencia entre el periodismo de calidad y el contenido promocional o la desinformación", ha explicado Google.