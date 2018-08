Tecnología

Información digital

Apple podría tener un periódico online exclusivo para el iPad

22/11/2010

Steve Jobs y Rupert Murdoch preparan un diario digital exclusivo para el iPad. El periódico The Daily podría ser "una revolución que cambiará el modelo de negocio de la prensa".

Los máximos responsables de News Corp., Rupert Murdoch, y de Apple, Steve Jobs, trabajan juntos para desarrollar una publicación digital exclusiva para el iPad. Se trata de un nuevo periódico digital que llevará por nombre The Daily y será "una revolución que cambiará el modelo de negocio de la prensa", según habría declarado el consejero delegado de New Corp.

Aunque ni Apple ni News Corp. han confirmado o negado oficialmente la existencia planificada del diario, se cree que alrededor de 100 periodistas de renombre han sido asignados a la publicación digital, que está siendo apoyada por un colchón financiero de 30 millones de dólares.

Si los rumores son ciertos, el periódico saldrá al mercado a comienzos del año que viene. Según los medios de comunicación de EE. UU., esta cabecera no contará con edición en la web o en papel. El objetivo será distribuir el "periódico" directamente a través de descarga a cualquier dispositivo similar a la tableta de Apple.

El precio de la publicación será de 99 centavos de dólar y, aunque de momento no se ha nombrado al director de la cabecera pero el británico The Guardian apunta a Jesse Angelo, del New York Post, una estrella con mucho potencial dentro de News Corp.