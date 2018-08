Tecnología

En una semana

The Beatles venden más de dos millones de canciones en iTunes

Redacción

24/11/2010

El grupo ha conseguido vender más de 450.000 discos en todo el mundo. Abbey Road ha sido el disco de mayores ventas en la tienda iTunes de Estados Unidos, donde ha conseguido el sexto lugar.

El grupo The Beatles ha vendido más de dos millones de canciones y más de 450.000 discos en todo el mundo en su primera semana en la tienda iTunes de Apple, tal y como ha revelado la compañía.

Abbey Road fue el disco digital de mayores ventas en la tienda iTunes de Estados Unidos, donde cerró en el sexto lugar de la semana. El compilado The Beatles Box Set ha quedado en el décimo puesto de la lista iTunes de discos en Estados Unidos.

El sencillo "Here Comes the Sun" ha logrado la mayor cantidad de ventas para The Beatles como sencillo, pero no se ha ubicado entre los 10 primeros de la semana, ha señalado Apple.

El catálogo de The Beatles fue lanzado en iTunes, la mayor minorista digital a nivel mundial, por primera vez el 16 de noviembre, finalizando así años de negociaciones entre el fundador de Apple, Steve Jobs, la compañía promotora de The Beatles y el sello discográfico EMI.