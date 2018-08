“Despacito” desaparece de YouTube por un ‘hackeo’

La plataforma YouTube ha sido ‘hackeada’ este martes, 10 de abril, por un grupo de hackers llamados Prosox y Kuroi’SH, según el portal The Verge. Los autores del ciberataque han eliminado varios vídeos musicales de gran popularidad durante unas horas, como el videoclip de la canción “Despacito” de Luis Fonsi, el más visto de la historia, o el tema “Chantaje” de Shakira con Maluma.

Google apunta que los vídeos pertenecen a los canales de VEVO, y que este ‘hackeo’ solo ha afectado a “un pequeño número de canales de VEVO”.

Aparte de eliminar los vídeos musicales populares, también han modificado la imagen de miniatura de estos contenidos en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, al buscar el videoclip de “Despacito”, han reemplazado su pista previa por un fotograma de la serie “La Casa de Papel”.

El portal The Hacker News ha publicado en su Twitter capturas de pantalla de contenidos afectados por el 'hackeo'. En estas capturas se muestran los títulos modificados de las canciones con los nombres de los autores, “Prosox” y “Kuroi’SH”, o mensajes “free Palestine”.

NEW: ¿ Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.



Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm