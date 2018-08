Tecnología

El 22 de julio

Hoy en Euskal Encounter: los torneos Fast Modding y Hack It/Solve It

Ane Roteta

Redacción

22/07/2011

El programa del encuentro informático está repleto de actividades y se podrá seguir en directo en el portal especial de eitb.com.

Hoy se dará comienzo a la XIX. edición Euskal Encounter en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo y el encuentro se celebrará hasta el 25 de julio. Será el primer día del encuentro informático, y habrá varias actividades, los torneos Fast Modding y Hack It/ Solve It, entre otros.





En la competición Fast Modding 6 equipos de modders se verán las caras en el taller de modding, y tendrán que construir una caja en el transcurso de la Euskal Encounter. Cada uno de los equipos tendrá una mesa, una caja, herramientas y materiales.





El Hack It es un concurso donde los participantes resuelven una serie de retos o pruebas sobre hacking, ingeniería inversa, criptografía, lógica, puzzlez, etc. Este año el concurso se dividirá en dos zonas: Hack It (niveles de programación e ingeniería inversa) y Solve It (niveles de lógica, puzzles y acertijos). Habrá premios para los mejores Hackers y los mejores Solvers, además de un premio para el mejor equipo en general.





Aquí puedes ver el programa completo de hoy:

10:00 Conexión de la red e inicio de Euskal Encounter 19

11:00 Inicio competición GameGune

12:00 Inauguración Oficial Euskal Encounter 19

15:00 Inicio del Torneo Fast Modding

16:00 Presentación Future Modding Tournament 2011

16:30 Apertura de inscripción a las competiciones de modding y overclocking

18:00 Ensayo LipDub

19:30 Deadline: High Quality Music, Multicanal, Gráficos 2D y Gráficos 3D

20:00 Carrera de sacos

21:00 Inicio Hack It / Solve It

22:00 Proyección de trabajos: Multicanal, HQ music, Gráficos 2D, Gráficos 3D

23:00 Demoshow

23:00 Inicio competición NFS World Future Arena





Podrás ver todo lo acontecido en Euskal Encounter en directo en el portal especial de eitb.com, hoy desde las 12:00 a las 21:00.