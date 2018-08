Tecnología

San Francisco

Un empleado de Apple pierde un prototipo del iPhone 5 en un bar

01/09/2011

El trabajador no recogió el terminal que llevaba y cuando se dio cuenta y acudió a recuperarlo, el dispositivo ya no estaba. La compañía está buscando el objeto que "tenía un valor incalculable".

Un empleado de Apple perdió un prototipo del iPhone 5 en un bar de San Francisco, (Estados Unidos). Apple no ha presentado una demanda pero se ha puesto en contacto con la Policía de San Francisco para seguir la pista del prototipo.

Los acontecimientos tuvieron lugar en el mes de julio, en el bar Cava 22 de San Francisco. Según informa el portal Cnet News, un trabajador de Apple dejó olvidado un prototipo del próximo iPhone. El trabajador no recogió el terminal que llevaba y cuando se dio cuenta y acudió a recuperarlo, el dispositivo ya no estaba. La compañía se puso en contacto con los agentes de San Francisco. Desde Apple no pusieron una denuncia sobre la desaparición del prototipo y aseguraron a los agentes que el objeto "tenía un valor incalculable".

La compañía utilizó una herramienta para conocer la ubicación del dispositivo y consiguió seguir su pista hasta un barrio de San Francisco. Agentes de seguridad y miembros de Apple acudieron al domicilio y contactaron con un hombre que confirmó que había estado en el bar Cava 22 el día en el que se había perdido el prototipo. Sin embargo, el hombre aseguró que no había recogido el teléfono y que no tenía ningún dato de su paradero.

Según Cnet, los empleados de Apple ofrecieron una recompensa al hombre, pero no consiguieron ampliar la información. El paradero del supuesto prototipo de iPhone 5 continúa sin saberse, aunque se especula con la posibilidad de que se haya podido vender a través de la página de anuncios Craiglist por 200 dólares (139,1 euros). Por el momento Apple no se ha pronunciado sobre la cuestión y no se ha confirmado información adicional sobre el prototipo.