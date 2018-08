Tecnología

Calabazas gigantes

El 'doodle' de Halloween de Google cobra vida

Redacción

31/10/2011

Los trabajadores de la compañía han elaborado un particular 'doodle' con calabazas gigantes en los jardines de la oficina central de Google en Mountain View (California).

La compañía del buscador más famosos de Internet celebra la fiesta de Halloween con uno de sus habituales 'doodles'. Sin embargo, este 'doodle' de Google ha cobrado vida. No se encuentra sustituyendo el logo de la compañía en la página principal del buscador. Los trabajadores de la compañía han elaborado un particular 'doodle' con calabazas gigantes en los jardines de la oficina central de Google en Mountain View (California).

Era extraño que Google no rindiese homenaje a una de las fiestas más populares en todo el mundo con uno de sus particulares 'doodles'. Pero este lunes, al abrir la página del buscador el logotipo de la compañía en sus habituales colores rojo, verde, amarillo y azul no ha cambiado ni de color ni de forma. No hay 'doodle'. Sin embargo, la compañía celebra Halloween de otra forma igual de original o más que con un 'doodle'.

Los trabajadores de la compañía han tallado seis calabazas gigantes, algunas de ellas de más de 400 kilos, durante más de 8 horas, dando forma a un original 'doodle' real. Las letras del logotipo cobran un aspecto más tétrico de lo habitual para celebrar la fiesta de Halloween.

La compañía ha publicado un vídeo en su blog oficial donde se muestra todo el proceso de transformación de las calabazas y el resultado final, todo ello acompañado de la música del compositor Matt Moran. Además, también ha publicado otro vídeo titulado "Google Halloween Doodle 2011, Behind the scenes" donde se muestra el making off del vídeo y cómo trabajaron en la creación del 'doodle' de Halloween.