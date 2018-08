Tecnología

Fotos embarazosas

Borrachos en el 76% de las fotos de Facebook

Redacción

16/12/2011

Un estudio británico revela que los usuarios de la red social han sido etiquetados en estado de embriaguez en ocho de cada diez fotos.

Las fotografías embarazosas son uno de los grandes temores de Facebook . Un estudio británico revela que los usuarios de la popular red social prácticamente "juegan" al gato y el ratón con sus contactos a la hora de etiquetarse en estado de embriaguez, por lo que la mayoría aparece en esta situación.

Los usuarios aseguran que han sido etiquetados bajo la influencia del alcohol en un 76 por ciento de las fotos en las que aparecen. Sin embargo, la mitad de los 1.781 usuarios de Facebook encuestados por MyMemory.com aseguran que fueron etiquetados en fotos en contra de su voluntad y un 8 por ciento consideraba que algunas de estas imágenes les podrían poner en "serios problemas" si las vieran en su trabajo. De esta forma, un 93 por ciento se ha desetiquetado alguna vez por considerar la foto "muy embarazosa".

El dicho popular "lo que no quieras para ti, no se lo hagas a los demás" no se cumple en Facebook con esta conducta. Nada menos que dos tercios de los encuestados han etiquetado de forma intencionada a sus amigos en fotografías que sabían que eran comprometedoras, para que lo vieran otros contactos.

Ante esta situación, lo mejor es la prevención. Sin embargo, son pocos los que han configurado su cuenta para evitar esta tendencia. Solo un cuarto de los británicos encuestados ha dicho que han ajustado su privacidad para que nadie pueda ver las fotografías de Facebook en las que han sido etiquetado.