04/10/2021 17:54 Tecnología Redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram se caen a nivel mundial EITB Media Estas redes sociales, todas ellas propiedad de Facebook, están sufriendo problemas de conexión desde aproximadamente las 17:30 horas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

WhatsApp, Facebook e Instagram, todas ellas redes sociales propiedad de Facebook, están caídas a nivel mundial en estos momentos, aunque se desconocen los motivos.

Según se puede observar en la web Downdetector, los usuarios de estos servicios han comenzado a reportar los problemas de conexión a partir de las 17:30 horas.

En concreto, Whatsapp no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no permite actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permite acceder a la red social.

Hasta la fecha, la mayor caída en los servicios de Facebook tuvo lugar en marzo de 2019, cuando las redes sociales estuvieron 22 horas sin conexión.