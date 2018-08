Tecnología

Estafa en la Red

Justin Bieber desnudo, nuevo cebo para un fraude en Pinterest

Redacción

19/04/2012

La imagen es un gancho para engañar a los usuarios y hacer que entren en un enlace en el que se intenta robar datos privados.

Una supuesta foto de Justin Bieber bañándose sin ropa en el mar está siendo aprovechada por los ciberdelincuentes para estafar a los usuarios de la red social Pinterest. Al parecer, la imagen es un gancho para engañar a los usuarios y hacer que entren en un enlace en el que se intenta robar datos privados.

Pinterest es una de las sensaciones de la Red y su éxito no ha pasado desapercibido para los ciberdelincuentes. Esta nueva red social está registrando cada vez más ataques, lo que demuestra que sus usuarios ya figuran en la lista de objetivos prioritarios de los ciberdelincuentes

El último caso de estafa registrado en Pinterest intenta aprovechar el tirón de la red social y la fama de Justin Bieber. Los ciberdelincuentes utilizan una imagen en la que aparece el joven desnudo tomando un baño en el mar. Al margen de que la imagen sea un montaje o no, la estafa persigue que las víctimas hagan clic en un link adjunto para ver una cinta de vídeo de contenido erótico presuntamente protagonizada por Justin Bieber.

En realidad, según Bitdefender, el link conduce a una página fraudulenta de Facebook donde antes de visualizar el vídeo se pedirá a los usuarios que para demostrar que son humanos contesten un pequeño test en el que, se les intentará sacar datos privados. Al final, los usuarios, contesten o no al test, no podrán ver el vídeo, ya que éste no existe.