Tecnología

Imágenes eróticas

Snapchat, la aplicación para mandar fotos con caducidad

Redacción

08/05/2012

La aplicación Snapchat permite enviar una foto con un tiempo limitado de visión: caduca en diez segundos como máximo y uno como mínimo.

La aplicación Snapchat no se creó específicamente para enviar fotos de desnudos, pero muchos internautas le han encontrado esa función. Snapchat permite enviar una foto con un tiempo limitado de visión: caduca en diez segundos como máximo y uno como mínimo. Y es que es probable que un usuario se arrepienta rápidamente de haber enviado una imagen íntima y, para esos casos, la aplicaciónpara iOS llamada Snapchat parece ser la solución.



En los últimos tiempos la práctica del sexting (envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles) se ha extendido gracias a las características de los smartphones. De hecho, a famosas como Scarlett Johansson les ha jugado una mala pasada. Y es que un pirata informático hackeó el teléfono de la actriz y las imágenes en las que aparecía desnuda se difundieron rápidamente por la Red. Según una encuesta de la empresa de análisis Pew Research Center, el 6% de los adultos estadounidenses confiesa practicarlo y el 15% dice haber recibido algún mensaje de ese tipo.



Los creadores de la app Snapchat reconocen que no pueden garantizar al cien por cien que esa foto no haya podido ser guardada e incluso no hay ninguna garantía de que el receptor haga una foto de la pantalla con otro dispositivo.



Snapchat no es la primera aplicación de estas caracterísitcas. Según pubkica el diario The New York Times, tras los problemas del golfista Tiger Woods con sus mensajes de texto, una compañía llamada Tigertext creó una aplicación que los elimina después de haber sido leídos.