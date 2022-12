Elon Musk somete a votación su renuncia como director ejecutivo de Twitter

Euskaraz irakurri: Elon Muskek bozketa egin du Twitterreko zuzendari exekutibo izateari uko egin edo ez erabakitzeko

El magnate Elon Musk ha sometido a votación su renuncia como director de la red social Twitter, después de las críticas por cambios en la política de la compañía.

Musk, propietario de Twitter y director ejecutivo de Tesla Inc, ha asegurado que acatará los resultados de la encuesta, que según los datos preliminares apunta a que un 57 % de los usuarios que han participado han señalado que estarían a favor de que dejase el cargo.

"¿Debería dimitir como presidente de Twitter? Acataré los resultados de esta encuesta", ha publicado en un tuit Musk, junto con las opciones "sí" y "no".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.