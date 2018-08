Tecnología

Euskera en la Red

A por el Trending Topic vasco

A. A.

10/09/2012

Después de conseguir que la interfaz de Twitter se tradujera al euskera, los tuiteros vascos han comenzado una campaña para conseguir el TT vasco.

Tras conseguir traducir la interfaz de Twitter al euskera, algunos usuarios vascos de Twitter han decidido que es hora de dar un paso más y han puesto en marcha una iniciativa para conseguir el Trending Topic vasco.

Según han publicado en Internet, más de 15.000 usuarios utilizan el euskera en Twitter y, ahora, quieren crear una lista propia de los temas que más les interesan. "Las tendencias de los usuarios vascos van a dar una mayor presencia a la comunidad", ha publicado Iñaki Larrañaga (@InakiLarra) en el portal zuzeu.com.

El redactor jefe de Argia, Lander Arbelaitz (@larbelaitz), fue el precursor de la traducción de Twitter al euskera, pero ahora los usuarios vascos han sentido la necesidad de dar un paso más y para conseguirlo, tal y como explicaba Arbelaitz en su blog, "más importante que el hecho de que la herramienta esté traducida es que sus usuarios lo utilicen en euskera".

"Que Twitter ofrezca un Trending Topic vasco me parece positivo, en la medida en la que que pedir que se traduzca algo que no está en euskera sea positivo", ha explicado Gorka Bereziartua (@boligorria) periodista de Argia y blogero. La tuitera Maite Goñi (@euskaljakintza) coincide con Bereziartua en ese aspecto: "En mi opinión, todas las iniciativas que den visibilidad al euskera son importantes y hay que cuidarlas".

Un Trending Topic vasco "serviría para reflejar lo que nos interesa a los vascos y puede contribuir a que la comunidad de los vasco parlantes se imagine como grupo a si misma", ha considerado Bereziartua. "Los vasco parlantes tendríamos la posibilidad de conocer lo que se cuece a nuestro alrededor; ¿qué tema le interesa a la comunidad vasca que está en Twitter? ¿Sobre qué hablamos?", ha matizado Goñi.

Debate

La situación sociolingüística probablemente provocaría que "el castellano tuviera más presencia que el euskera", según ha explicado Larrañaga, pero un TT vasco "recogería la opinión de los más cercanos, reforzaría la comunidad" y, según Goñi, "podríamos mostrar nuestras preocupaciones, opiniones, intereses a los demás".

Pero, ¿los TT tienen credibilidad para condicionar la agenda? Los medios de comunicación tienen en cuenta los trending topic y es por ello que un TT vasco posibilitaría que los usuarios vascos también tuvieran poder de influencia, tal y como ha explicado Larrañaga.



"No estoy nada de acuerdo con la idea de Jose Luis Orihuela que se ha planteado al inicio de esta campaña; es decir, que los TT son la nueva agenda setting. Creo que es una lectura demasiado positiva: aunque en cierta medida Twitter pueda influir en la información que consumimos cada día, creo que lo contrario es más habitual. Los grandes medios condicionan los contenidos de los que se hablan en las redes. Y la agenda de los grandes medios, en un porcentaje mucho más alto están condicionados por la propiedad, los poderes económicos y políticos que con Twitter", ha explicado @boligorria.

Mientras tanto, los usuarios vascos han creado el hastag #EHTT. Si tú también te quieres apoyar el TT vasco súmate a la iniciativa We would like to have Basque Country’s Trending Topic.