Tecnología

Apple pide "paciencia"

La nueva aplicación de mapas de Apple sitúa el Ebro en Brasil

Redacción

21/09/2012

La aplicación, que sustituye a Google Maps en los móviles con iOS 6, levanta una gran polémica por sus calamitosos errores.

La nueva aplicación de mapas de iOS 6, el sistema operativo para móviles y tabletas de Apple, ha resultado un fiasco. Los usuarios se han quejado de errores de cartografía y de falta de información, e incluso el blog de tecnología del diario estadounidense The Wall Street Journal, AllThingsD, ha utilizado la imagen del Ecce Homo de Borja para asegurar que la nueva aplicación "distorsiona la realidad".

La nueva versión de iOS llegó el pasado miércoles. Con iOS 6 los usuarios comenzaron a disfrutar de una serie de nuevas funciones y aplicaciones, entre ellas la aplicación Mapas.

Con la llegada de esta app propia de Apple, Google Maps, hasta ahora presente en todos los dispositivos de la compañía, ha desaparecido y los usuarios tan solo pueden acceder al servicio de Google a través del navegador web del 'smartphone'. Sin embargo, los usuarios no están contentos con este cambio.

Mapas ya se enfrenta a las críticas por parte de los usuarios de todo el mundo por una serie de errores geográficos, falta de información y carencia de características que hicieron popular a Google Maps, como por ejemplo datos completos de tráfico o imágenes de Street View.

Los errores son clamorosos. Según ha comprobado el diario El País, la aplicación sitúa, por ejemplo, al río Ebro en Brasil, y la parada principal de Renfe de Barcelona en Andalucía.

Pero los fallos no se limitan a España. The Guardian ha comprobado que la aplicación sitúa a la estación londinense de Paddington en Ontario (Canadá), mientras que fallos similares se han registrado también en Francia, Alemania o Australia.

Los usuarios han creado en Tumblr una entrada bajo el título "La impresionante Mapas de iOS 6" en la que han colgado pantallazos de algunos errores de la aplicación. Según una de estas imágenes, la ciudad noruega de Leknes se encuentra en el Mar de Noruega; o el centro de la ciudad de Stratford-upon-Avon está etiquetado como un hospital.

APPLE PIDE PACIENCIA

Por su parte, la compañía ha pedido a los usuarios que tengan paciencia ya que el servicio se encuentra en desarrollo y por ello piden la colaboración de los usuarios para mejorarla.

"Estamos mejorando continuamente y como Maps es una solución basada en la nube, cuanta más gente lo use, mejores resultados se van a conseguir", asegura el portavoz de Apple Trudy Muller.

"También estamos trabajando con los desarrolladores para integrar algunas de las aplicaciones de tránsito sorprendentes en la App Store en Mapas".

