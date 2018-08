Tecnología

Competencia

Apple contra Microsoft, la batalla de los tablet

Redacción

17/10/2012

Microsoft ha revelado los detalles de su nueva Surface RT, que llegará a las tiendas el 26 de octubre, y Apple ya ha confirmado que el 23 tiene "un pequeño más que mostrar", ¿será el iPad mini?

La batalla entre Apple y Microsoft no es nada nuevo, pero la lucha se intensifica ahora con el mercado de las tabletas. Mientras Microsoft ha anunciado oficialmente el precio de venta de su tableta Surface, que comercializará este mes en EE. UU. a partir de 499 dólares (382,5 euros), Apple confirma que celebrará un evento el 23 de octubre para mostrar "un poco más" de sus productos, que según los rumores aprovechará para el lanzamiento de una versión más pequeña del iPad.

Los últimos meses han estado plagados de rumores, especulaciones y filtraciones sobre la posible presentación de un nuevo iPad por parte de Apple. Al parecer, la compañía apostaría por un modelo más pequeño, que compitiese con los tablets de Microsoft, Amazon y Google.

Mientras tanto, los consumidores pueden encargar desde hoy el nuevo dispositivo de Microsoft, la tableta Surface RT, a través de la página web de la empresa, donde ha publicado las especificaciones del aparato que solo estará disponible con el sistema operativo Windows RT, y no con el esperado Windows 8. Surface RT llegará a las tiendas el 26 de octubre.

Surface, que carece de opción de conexión 3G, costará 499 dólares en su versión más barata de 32 GB y 699 dólares (535,8 euros) para el modelo de 64 GB, con la posibilidad de adquirir una tapa que hace las veces de teclado por otros 120 dólares (91,9 euros). La tableta tiene una pantalla táctil de alta definición de 10,6 pulgadas, un grosor de 9,3 milímetros, conexiones para puertos USB, microSD, vídeo HD y pesa 676 gramos.

El 25 de octubre Amazon lanza en España su tablet Kindle Fire HD de 7 pulgadas. La siguiente generación de Kindle Fire sigue la línea "low cost" de su predecesor, ya que estará disponible por 199 euros y desde Amazon.es ya pueden realizarse la reserva del dispositivo.

El Kindle Fire HD se presenta como un auténtico centro multimedia, con una pantalla que puede presumir de una resolución de 1.920x1.200 píxeles y sistema antireflejante especial. También incorpora un procesador TI OMAP 4470 e innovadores sistemas de conexión, con WiFi Dual, que ofrecerá conexiones más rápidas que los dispositivos de la competencia.

El último iPad lanzado por Apple en marzo tiene una pantalla de mayor resolución que Surface pero de menor tamaño (9,7 pulgadas), pesa 652 gramos, batería estimada de 10 horas, una cámara para grabación de vídeo en 1080p y otra para videoconferencia de menor resolución, carece de puertos USB, microSD o vídeo HD.

En la convocatoria que Apple ha hecho pública aparece el siguiente mensaje: "We have got a little more to show you", cuya traducción sería "tenemos un poco más que mostrar". El hecho de que Apple haya utilizado la palabra "pequeño" ha disparado las especulaciones sobre el nuevo iPad Mini. De esta forma, la compañía mostraría un iPad más pequeño, de 7,85 pulgadas el próximo 23 de octubre.





